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HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan'dan esnaf ziyareti

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, kısıtlamalarla birlikte zor günler geçiren esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.
HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan'dan esnaf ziyareti

HÜDA PAR Ankara İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafı ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntılarla ilgili bilgi aldı.  Ziyaretler sonrası açıklamada bulunan HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, “Küçük esnafın durumu kritik seviyede. Birkaç esnaf hariç geriye kalanlar borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Mülkiyeti kendisine ait olanlar dükkanlarını zor çevirirken, kiracı olanlar neredeyse kapatma aşamasına gelmiş durumda. Kırtasiye esnafı yeni borçlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Pastane işletmeleri, 20.00 ile 22.00 arasında çalışıyorlar. Akşam kısıtlamadan dolayı erken kapattıkları için gelir kaybı yaşıyorlar" dedi.

"ESNAFA KİRASINA GÖRE DESTEK YAPILMALI"
Karaarslan, Hükümetin esnafa yapmaya başladığı kira desteğiyle ilgili bir öneride bulunarak, "Kirası 20 bin lira olana da, bin lira olana da aynı tutarda destek veriliyor. Bunu yanlış buluyoruz. Esnafın kira tutarına göre destek yapılmalı" diye konuştu.

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KANTİNCİLERİ ZİYARET ETTİ
HÜDA PAR Ankara İl Teşkilatı, Ankara Kantinciler Esnaf Odası (AKO) Başkanı Bayram Şahin'i de ziyaret etti. HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Reşat Uşar ve Çankaya İlçe Başkanı Musa Çakmak'tan oluşan heyetini, AKO Başkanı Bayram Şahin karşıladı.

Ziyaret sonrası açılamada bulunan HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan, "Pandeminin en mağdur sektörü kantinciler. Sıfır gelirle ayakta kalmaya çalışıyorlar. 10 aydır kapalılar. Evet maddi olarak zor durumdalar ama esas olarak manevi olarak çökmüş haldeler ve umutlarını yitirdiler. Kredi kullandıklarına da pişman oldular. Kredi kullandılar ödeme hayaliyle birkaç ay sonra iş yerlerini açtılar ama o da olmadı. Bir yıl boyunca okul idarelerinden kira alınmaması beklentisi içindeler. Kredilerin faizlerinin silinmesini istiyorlar" ifadelerini kullandı. Karaarslan, kantinci esnafının Ticaret Bakanlığından destek beklediklerini aktardı.

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KANTİNCİLER MAĞDUR
Ankara'da bin 100 kantinde yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığını, aile üyeleriyle birlikte ortaya çok ciddi bir rakamın çıktığını vurgulayan AKO Başkanı Bayram Şahin de kantinci esnafı olarak büyük bir mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. 

Osman Akdoğan /İlksayfa

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