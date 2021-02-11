HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Karaaslan’dan BBP’ye ziyaret

HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaaslan, beraberindeki heyetle Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanı Mahir Alay’ı ziyaret etti.

HÜDA PAR heyetini, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Mahir Alay ve partililer karşıladı.

Sıcak bir ortamda geçen ziyarette, Yeni Anayasa ve Ankara’nın yerel sorunları ele alındı.

Yeni Anayasa çalışmalarından beklentileri ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Anayasa çalışmaları Türkiye’ye birlik ve beraberliğin tesisi için atılması gereken adımlar, siyasi sorumluluklar konuşuldu.

Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Mahir Alay, HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi///