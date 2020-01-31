HÜDA PAR'dan 'Kudüs'e sahip çık' çağrısı

HÜDA PAR İstanbul İl başkanlığı yaptığı açıklamada, İstanbul Fatih Camiinde Cuma namazı çıkışında “Kudüs'e sahip çık” temalı basın açıklaması yapacağını duyurdu.

ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planına tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir duyuru yayınlayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Kudüs'ün tek taraflı işgaline cuma namazı çıkışı düzenleyeceği basın toplantısıyla tepki gösterecek.

"ABD ve siyonist çetenin Ümmetin Başkenti olan Kudüs'e işgal girişimine tepki göstermek ve Kudüs'ü muhafaza etmek adına tüm halkımızı yapacağımız kitlesel basın açıklamasına davet ediyoruz" sözleriyle yapılan çağrıda, 31 Ocak 2020'de İstanbul Fatih Camiinde Cuma namazı çıkışında açıklama yapılacığı ifade edildi.