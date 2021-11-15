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HÜDA PAR’dan Taziye Ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam ve beraberindeki heyet, İstanbul’da uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
HÜDA PAR’dan Taziye Ziyareti

İstanbul Ataşehir'de iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişini samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden Mimar Başak Cengiz'in (28) acılı ailesine HÜDA PAR’dan bir heyet taziye ziyaretinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam’a HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcıları Vedat Turgut, Halef Yılmaz ile Hüseyin İmir, HÜDA PAR Ankara İl Başkanı Ahmet Karaarslan ve parti teşkilatından bir heyet eşlik etti.

Taziyelerini iletmek üzere Ankara’ya gelen HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, merhumenin yakınları tarafından karşılandı. Cengiz ailesine taziyede bulunan Sağlam, merhumeye Allah'tan rahmet, acılı aileye başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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