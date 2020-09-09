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Hudut birliklerinin kararlı çalışması terörist Bayat'ın yakalanmasında etkin rol oynadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından Bayat'ın yakalanmasında TSK hudut birliklerinin kararlı çalışmasının etkili rol oynadığı öğrenildi.
Hudut birliklerinin kararlı çalışması terörist Bayat'ın yakalanmasında etkin rol oynadı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının sorumlularından, Terörden Arananlar Listesi'nde "mavi kategori"de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik sabırla hareket etti.

Emniyet güçlerinden "hudut ihlali yapılacağı"na dair bir duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı.

Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti.

Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında yanında iki çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te birçok kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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