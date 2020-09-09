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Hudut Kartalları, Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristi saatlerce izlemiş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırının sorumlularından Ercan Bayat'ın yakalanmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerinin kararlı çalışmasının rol oynadığı öğrenildi.
Hudut Kartalları, Reyhanlı saldırısının sorumlusu teröristi saatlerce izlemiş

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'terörden arananlar listesi'nde 'mavi kategori'de yer alan Ercan Bayat'ın yakalanması için Mehmetçik, sabırla hareket etti. Emniyet güçlerinden hudut ihlali yapılacağına dair duyum alınması üzerine 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Yayladağı bölgesindeki önlemlerini artırdı. Bölgede devriyelerin yanı sıra belirli noktalara pusu atarak gizlenen askerler, söz konusu bölgeyi mini İHA'larla da anbean takip etti. Denizgören Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, yanında 2 çocuk ile bir kişinin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığının tespit edilmesi üzerine Mehmetçik, hemen harekete geçerek, Bayat'ı kıskıvrak yakaladı.

Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te, 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlusu olan Ercan Bayat, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, yanındaki çocuklar ise gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

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