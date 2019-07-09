  • BIST 97.781
  • Altın 255,064
  • Dolar 5,7018
  • Euro 6,3889
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 29 °C
»

Hükümet kamu işçilerine zam teklifini bugün açıklıyor

Kamudaki yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020’deki ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapılacak.
Hükümet kamu işçilerine zam teklifini bugün açıklıyor

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı bugün yapılacak. Hükümetin bu toplantıda, Türk-İş’in tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payı talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük sürelerinin dolması üzerine hükümet ve Türk-İş, yeni sözleşme için geçen hafta masaya oturmuştu.

Taraflar ikinci kez bir araya gelecek
Tarafların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bugün saat 15.00’te ikinci kez bir araya geleceği öğrenilirken, toplantıda hükümetin, Türk-İş’in talebine karşı zam teklifini sunması bekleniyor.

Teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler zam oranı üzerinden yürütülecek.

Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.

Türk-İş’in teklifi
Hükümet ve Türk-İş yetkilileri arasındaki ilk görüşmede Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’ne dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sunmuştu.

Türk-İş’in, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren talebine karşılık Bakan Selçuk “İnşallah uzlaşıyla kamuda çalışan işçilerimizin mali haklarını, imkanlar çerçevesinde düzenleyerek nihai bir sonuca ulaştıracağız.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Sözlerini tutmadılar09 Temmuz 2019 Salı 11:12
  • 'Her şey dahil' tatilde hastalık riskine dikkat09 Temmuz 2019 Salı 10:56
  • Bahçeli grup toplantısında konuştu: Çember daralıyor...09 Temmuz 2019 Salı 10:49
  • Adnan Oktar Örgütü iddianamesi tamamlandı: 215 şüpheli, 98 müşteki yer aldı09 Temmuz 2019 Salı 10:22
  • 'Savaş' diyen HDP'lilere tokat gibi cevap09 Temmuz 2019 Salı 10:14
  • Komandoları taşıyan 50 araçlık konvoy Hatay'a ulaştı09 Temmuz 2019 Salı 09:53
  • PKK'ya bir darbe daha09 Temmuz 2019 Salı 09:50
  • AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Endişeliyiz09 Temmuz 2019 Salı 09:39
  • Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı09 Temmuz 2019 Salı 09:38
  • Motorinde 15 kuruş indirim09 Temmuz 2019 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti