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Hükümete S-400 desteği

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin ABD karşısında S-400 konusunda sergilediği kararlı duruştan memnun olduklarını açıkladı.
Hükümete S-400 desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nin ardından "S-400 işi bitti, yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" sözlerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan yorum geldi. D-8 Ekonomi Örgütü'nün 22. yıl dönümü toplantısının ardından Sputnik'e konuşan Karamollaoğlu "Türkiye’nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400’ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini doğru buluyoruz. S-400’ler, Türkiye’nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem” dedi.

KARARLI DURUŞU DESTEKLİYORUZ

Karamollaoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almasını desteklediklerini ifade ederek “Bizim baştan beri ifade ettiğimiz üzere, Türkiye’nin kendi güvenliği için bugünkü şartlarda S-400’ler konusunda kararlı bir tavır sergilemesini, hükümetin bu konudaki duyarlılığını doğru buluyoruz. Ama tabii, S-400 sadece S-400 meselesi değil, Türkiye’nin güvenliği daha geniş çapta ele alınmalı. Aynı zamanda Ortadoğu’da yeni şekillenme girişimleri var. ‘Yüzyılın Anlaşması’ gibi fikirler ortaya atılıyor. Arkasından Suriye meselesi halletmek için Amerika, Rusya ve İsrail bir araya geliyor. Biz G20’nin bir üyesi olarak da, Batı ile görüşmeleri önemsiyoruz. Ama bizim bölgemizin şartlarını dikkate alarak, burada haritanın değişmesi, yeniden çizilmesi konusunda herkes üzerine düşen adımları atmalı, mutlaka tedbirleri almalı diye düşünüyoruz” dedi.

SAVUNMA POLİTİKASINI DEĞİŞTİRİR

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ‘S-400’ler sadece S-400 değildir’ diyerek “S-400’ler, Türkiye’nin savunma politikasını bütünüyle değiştiren bir sistem. NATO silahlarıyla uyuşmayan, NATO üyelerinden veya NATO’yla irtibatı olan üyelerden herhangi birinden Türkiye’ye karşı bir tecavüz olduğu takdirde kendisini savunma imkanı veren bir sistem. Bunun için ‘S-400 sadece S-400 değildir’ diyorum. Bunun arkasından ne gelecek, göreceğiz" diye ekledi.

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