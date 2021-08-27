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Hükümetin sözü var!

Şeker-İş'in 22. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "20 ya da 30 yıl geçici işçi olmaz. Ülkeyi yönetenlerin bu mesele ile ilgili bize sözü var.
Hükümetin sözü var!

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası'nın (Şeker-İş) 22. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Anadolu Otel'de yapılan Genel kurula Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Şeker-İş Başkanı İsa Gök, çok sayıda delege ve davetli katıldı. 

ÇARKLAR DÖNÜYORSA SEBEBİ İŞÇİLER

Genel Kurulda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, pandemi döneminde işçilerin ve sağlıkçıların önlemlerine dikkat çekerek, "Bu hastalık bu kadar yoğunken çarklar dönüyorsa bunun nedeni işçilerdir, sağlık çalışanlarıdır. Onlara teşekkür ediyoruz. Aşı yapmayanlara uyarılarda bulunmalıyız onları teşvik etmeliyiz. Aşı olmadan olmaz" dedi.  

YÖNETENLERİN BİZE SÖZÜ VAR 

Geçici işçi sorununa değinen Atalay, "20 ya da 30 yıl geçici işçi olmaz. Ülkeyi yönetenlerin bu mesele ile ilgili bize sözü var. Bu konuda mücadele ediyoruz sonuç aldık mı? Hayır. Sonuç almaya çalışıyoruz. Bizim görevlerimizden biri de sorunları çözmek. Bunları ülke gündemine taşıyarak çözüme kavuşturulmasını sağlamak bizim görevimiz. Gücüm yettiği kadar meselelere çözüm bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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KISIR DÖNGÜNÜN İÇERİSİNDEYİZ 

Şeker-İş Başkanı İsa Gök ise Genel Kurulda yaptığı konuşmada, "Dünya’da değişim ve dönüşüm açısından yaşananlar ortada. Şeker sektörümüz için hedef belirleme, eylem planı hazırlığı ve teknolojik bakımdan onlarca yıl geriden geldiğimiz aşikâr. Konvansiyonel tarımdan öteye geçememiş, modernizasyon ve otomasyon konusunda dünyanın gerisinde birkaç şirket dışında entegrasyona dahi başlamamış, bir kısır döngünün içerisindeyiz" dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKTİ 

Pandemi mevcut gıda ve tarım sistemini dönüştürmek için büyük bir fırsat oluşturduğunu kaydeden Gök, "Tüm dünyada ithal hammaddeye dayalı üretim modellerinin zafiyeti karşısında milli ve yerli üretimin ne denli önemli olduğu bu döneme damgasını vurdu. Ne var ki bu ibretlik durum Sendikamız mücadelesinin, feraseti ve haklılığını da bir kez daha ortaya koyması bakımından önemlidir" diye konuştu. 

YAPISAL İYİLEŞME ÖNERİSİ 

Genel Başkan Gök özetle şunları kaydetti: "Önümüzdeki süreçte şeker sanayimize yönelik hızla yapısal iyileşme kararları alınmadan, hammadde garanti altına alınmadan, denetim etkin hale getirilmeden, paydaş işbirliği geliştirilmeden, TÜRKŞEKER’in sürdürülebilirliği mümkün olamayacaktır. Yatırım programlarının yeniden tesis edilmesi, yerinde istihdam politikaları uygulanması, milli bir hafızayla strateji planı yapılması, sektör geleceğimizi şekillendirecek ana meselelerdir."

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GEÇİÇİ İŞÇİLER KADROYA ALINMALI

"Diğer taraftan, üretim sistemimizde var olan büyük tecrübenin değerlendirilmemesi, sektör motivasyonunu ve işleyişini büsbütün baltalamaktadır. Şu bir gerçek ki kök salmış bir ağaç, köksüz yüzlerce ağaçtan daha güçlüdür. Şeker sanayinde kökten gelen, teknik bilgi ve deneyimini yeni yetişenlere aktaran çok değerli bir nesli vardır. Sanayimiz geçici işçilerinin kadroya alınması, TÜRKŞEKER’in sağlıklı işleyişi ve geleceği için olmazsa olmazlardandır."

TAVİZSİZ MÜCADELE DEVAM EDECEK 

"Konfederasyonumuz öncülüğünde başta kıdem tazminatına yönelik gösterdiğimiz tavizsiz mücadelede olduğu gibi haklarımızın bir adım dahi geriye gitmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Güvencesiz istihdam, asgari ücret, kayıt dışılık, iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına kadar her ama her konuda haklı gür sesimizi sonuna kadar duyurmaya devam edeceğiz. Evimiz gibi, yediğimiz ekmek gibi kutsal gördüğümüz işyerlerimizi koruyacak, dişimizi tırnağımıza takarak çalışmaya devam edeceğiz."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA 

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