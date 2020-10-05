Hükümlülerden mücadeleye büyük katkı

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde, kovid-19 ile mücadele kapsamında; maske, tulum ve tek kullanımlık hastane malzemesi üreten tutuklu ve hükümlüler mücadeleye büyük katkı sağlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı atölyelerde maske ve kişisel sağlık ürünleri üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Kovid-19 ile mücadeleye destek veren tutuklu ve hükümlüler bugüne kadar 25 milyonun üzerinde maske, 3 milyonun üzerinde tulum ve tek kullanımlık hastane malzemesi üreterek mücadeleye büyük katkı veriyor.

ARA ELEMAN İHTİYACI KARŞILANIYOR

İşyurtlarında ev tekstili, iş kıyafeti, hazır giyim ürünleri, maske ve buna benzer kişisel sağlık ürünleri ADEMODA markasıyla üretiliyor. Ülkemizde iş başı mesleki eğitim veren kurumların başında gelen işyurtları, hükümlü ve tutukluları sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman olarak yetiştirmesi bakımından da önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor.

Bunun yanı sıra eğitim çalışmaları sürecinde ortaya çıkan ve ekonomik değere sahip ürünler birçok kamu kurum ve kuruluşunun da ihtiyacını karşılıyor.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ DE ÜRETİLİYOR

Tüm dünyayı etkileyen kovid-19 pandemisi hijyen ve sağlıklı yaşam konusunu hayatımızın merkezine yerleştirdi. İşyurtları Kurumu, atölye ve tesislerinde bu konuda gösterdiği hassasiyeti tüm üretim aşamalarında da gösteriyor. Güvenilir ve hijyenik koşullar sağlanan işyurtları atölyelerinde, insan sağlığına zararlı hammadde kullanılmadan temizlik ve kozmetik ürünleri de üretiliyor.

ZARARLI HAMMADDE KULLANILMIYOR

İçinde bulunduğumuz zorlu pandemi süreci, insanların faydalı ve doğal bileşenler içeren ürünlere talebini artırdı. Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren işyurtları; halkın ihtiyaç duyduğu bu ürünleri ülkemizin birçok noktasına hızlı ve ekonomik olarak ulaştırmak suretiyle sosyal sorumluluk anlamında da önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

KENDİ MARKASIYLA ÜRETİLİYOR

Kuruma ait ADVEM markasıyla üretilen bu ürünlerin ortaya konması sürecinde hükümlü ve tutuklulara mesleki bilgi ve beceri verilmesinin yanı sıra onlara halk sağlığı ve hijyen konusunda gerekli tutum da kazandırılıyor. İşyurtlarında görevli personel ve işyurtlarında mesleki eğitim kapsamında çalışan hükümlüler büyük bir özveri ile çalışarak üretim kapasitelerini ve ürün çeşitliliğini her geçen gün daha da artırıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA