Hulusi Akar CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.