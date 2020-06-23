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Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında istenen cezalar belli oldu

Akar ve Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım eden 2 kişi hakkındaki davada savcı, Sonay B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse, diğer sanıkların ise 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında istenen cezalar belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden bölücü terör örgütü PKK üyesi Sonay B. ve ona yardım ettiği belirtilen 2 kişi hakkındaki davada, savcı, Sonay B'nin ağırlaştırılmış müebbet hapse, diğer sanıkların ise 15'er yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Sonay B. ile kaldığı cezaevinden, tutuksuz sanıklar Süleyman A. ve Levent Ö. ile ise bulundukları ilden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.

Savcı, sanık Sonay B'nin, polise kendisinin teslim olarak Akar ve Soylu'ya yönelik terör örgütü PKK'dan talimat aladığını ve farklı tarihlerde farklı noktalara bomba yerleştirdiğini itiraf ettiğini dile getirdi.

Sonay B'nin, sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı ve yapılan araştırmalarda örgütte kod isim kullanarak kırsal yapılanmada görev aldığının tespit edildiğini aktaran savcı, soruşturma aşamasında ise 263 teröristi teşhis ettiğini kaydetti.

Toplanan deliller kapsamında savcı, Akar ve Soylu'ya suikast iddiasına yönelik icrai bir faaliyette bulunmadığını belirttiği Sonay B'nin bu suçlama yönünden beraatine, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

Mütalaada, Türkiye'ye geldikten sonra bir süre Sonay B'nin evinde barınmasını sağlayan Süleyman A. ile eylemden sonra tekrar kırsala dönmesini sağlayacağı belirtilen Levent Ö'nün ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Sonay B, örgütten kaçmak için suikast planını ve sahte kimlikleri almayı kabul ettiğini, Türkiye'ye geldikten sonra da polise teslim olduğunu hatırlatarak suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanıklar ise savunma için süre verilmesini talep etti.

- Ara kararlar

Sanık avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme, sanıkların savunma için süre verilmesi taleplerinin kabulüne ve Sonay B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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