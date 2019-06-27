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Hulusi Akar'dan Brüksel'de kritik görüşme: F-35'den mahrum kalırsak...

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya geldi."
Hulusi Akar'dan Brüksel'de kritik görüşme: F-35'den mahrum kalırsak...

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile NATO Karargahı’nda bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Akar tarafından muhatabına Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiği ve Fırat’ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşleri bir kez daha aktarıldı. " ifadeleri yer aldı.

F35'DEN MAHRUM KALIRSAK...

"F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmak NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltır. "F-35 uçağı ve programının güvenliği, stratejik ortağımız ABD için olduğu kadar Türkiye için de çok büyük önem taşımaktadır. Bu bir ticari anlaşmadır. Bu kapsamda her ortamda tüm haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız."

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