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Hulusi Akar'dan çok önemli terhis açıklaması: Ne zaman başlayacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte."
Hulusi Akar'dan çok önemli terhis açıklaması: Ne zaman başlayacak?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili son iki madde Meclis'ten geçerek yasalaştı. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin acele etmeden, emniyetli bir şekilde sevdiklerine, ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Buna göre hareket etmelerini kendilerinden rica ediyorum." dedi.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü;

Buna göre planlamalarımızı yaptık. Emniyetli şekilde bunların sevdiklerine ulaşmalarını bekliyoruz. Kanun yasalaşma sürecinde TBMM'deki tartışmalar sırasında gündeme gelen bazı hususlar vardı. Bununla ilgili tüm vatandaşlarımızın müsterih olmaları lazım. Birincisi terörle mücadelede ile alakalı herhangi bir aksaklık kesinlikle söz konusu değil. Bu konu bildiğiniz gibi uzman personelemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Aralıksız, aksaksız hatta artan tempoda terörle mücadele sürmektedir. Hudutlarımız ile alakalı hiçbir eksiklik söz konusu değil.

Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar, sınırlarda komando takviyeleri yapıldı. Ve bu takviyeler devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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