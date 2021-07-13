Hulusi Akar'dan son dakika Afganistan açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar, Kabil Havalimanı görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ifade ederek 'Biz Afgan kardeşlerimizin menfaatini düşünüyoruz. Havalimanı kapanırsa tüm AB, NATO üyeleri diplomatik misyonlarını çekmek zorunda kalacak.' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, Afganistan'daki Kabil Havalimanının işletilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini hatırlattı.

KABUL EDİLEMEZ SEÇENEK!

Görüşmelerin Türkiye'nin arzuladığı şekilde olumlu ve yapıcı ilerlediğini vurgulayan Akar, "Afgan kardeşlerimizin huzurunu ve güvenliğini arzu ediyoruz" dedi:

"Eğer havalimanı kapanırsa tüm AB, NATO üyeleri ile diğer ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek zorunda kalacak. Çünkü güvenlik, iletişim ve ulaşım olmadığı zaman orada kalamazlar. Öbür türlü olduğu zaman orası izole bir devlet haline dönüşecek. Bu da kabul edilemez."

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"AFGAN KARDEŞLERİMİZLE, NATO, AB, ABD VE DİĞER ÜLKELERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Türkiye'nin Afganistan'da 20 senedir herhangi bir muharip görev almadığını belirten Akar, Kabil Havalimanının bölgede sağlık, eğitim ve lojistik konularında önemli bir kapı olduğunu ifade etti:

"Havalimanının işletilmesini arzu ediyoruz. Orada Afgan hükümeti var, Taliban var. Değişkenlik gösteren askeri, siyasi ve güvenlik şartları var. Tek başımıza bir şey söylersek ilerleyen dönemde bir takım sıkıntılara sebebiyet verebilir. O yüzden hem Afgan kardeşlerimizle hem de NATO, AB, ABD ve diğer ülkelerle görüşüyoruz."

"MUTABIK OLDUĞUMUZ KONULAR VAR"

Görüşmelerin ardından yakın zamanda atılacak bir somut adımın olup olmadığı sorulan Bakan Akar, "Görüşme doğrultusunda Sayın Austin ile birlikte mutabık kaldığımız konular var. Ayrıca NATO'da Türkiye'nin girişimleri ile olumlu gelişmeler söz konusu. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Biden ile görüştü. Biz ABD'li mevkidaşımızla görüştük. Diğer arkadaşlarımız görüştü. Bir çerçeve çizildi, belirlenen alanda çalışmalar devam ediyor." dedi.

AFGAN GÖÇMEN İDDİASI: TAKİP EDİYORUZ, HERHANGİ BİR SIKINTI

Bakan Akar, son dönemde Afganistan'da Taliban'ın etki alanını genişlettiğine dikkat çekti. Kalabalık grupların kontrolsüz şekilde Türkiye'ye geldiği yönündeki iddialar için "Takip ediyoruz" mesajı verdi:

"Taliban giderek etki alanını genişletiyor. Resmi raporlarda değil ama bunun bir takım izlerini görüyoruz. Biz de olayları takip ediyoruz. Özbekistan, Tacikistan sınır güvenliği önemli. Oradan herhangi bir göç olursa bu tarafa gelme ihtimali yüksek. NATO'nun 360 derece teorisi çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok."