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Hünnabın faydaları nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?

Ulus halde kuruyemiş işletmecisi Bülent Başpınar, kış aylarının gelmesi ile birlikte üşümeye karşı direnç sağlayan ürünlerin satışında artış olduğunu söyleyerek, “Şu an en çok hünnap, keçiboynuzu ve siyah üzüm satılıyor” dedi.
Hünnabın faydaları nedir? Hünnap meyvesi neye iyi gelir?

Ulus Hal’de Garanti Kuruyemiş-Kurukahve işletmecisi Bülent Başpınar gazetemize konuştu. Başpınar, kış aylarının gelmesi ile birlikte grip, nezle gibi kış hastalıklarına iyi gelen ürünlerin satışında artış olduğunu söyledi. “Kışın havalar soğuk olduğundan dolayı kan yapıcı, üşümeye karşı direnç sağlayan ürünler çok satılıyor” diyen Başpınar, “Şu an en çok satılan ürünler ise; hünnap, keçiboynuzu, siyah üzüm çeşitleri” dedi.

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ÜŞÜMEYE KARŞI DİRENÇ SAĞLAYAN ÜRÜNLER REVAÇTA

Kış ayları olmasına rağmen işlerinin iyi olduğunu söyleyen Başpınar, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi. Başpınar, “İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Hemen hemen bütün ürünlerimiz satılıyor. Bu aylarda mevsimsel ürünlerimiz daha çok satılıyor. Kışın havalar soğuk olduğundan dolayı kan yapıcı, üşümeye karşı direnç sağlayan ürünler çok satılıyor. Yazın ise kuruyemişler daha çok satılıyor.”

hunnap,-keciboynuzu,-siyah-uzum,-usumeye-karsi-direnc-saglayan-urunler,-kan-yapici,hunnabin-faydalari,,,.jpg

HÜNNAP, KEÇİBOYNUZU, SİYAH ÜZÜM

“Şu an en çok satılan ürünlerimiz ise hünnap, keçiboynuzu, siyah üzüm çeşitleri tarzı ürünler. Vatandaşlar özellikle bunlara büyük ilgi gösteriyor. Kansızlığa ve üşümeye karşı iyi geliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız bunları tüketiyor. Bu ara ise hünnap revaçta. Şekere, tansiyona iyi geldiği söyleniyor. İğde benzeri bir ürün olan hünnap; İtalya’dan da geliyor, yurdumuzda da yetişiyor. Bizde her ikisi de bulunuyor” dedi.

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SOĞUK HAVALAR ENGEL DEĞİL

“Kar yağdı diye işler bitti anlamına gelmiyor” diyen Başpınar, “Havalar çok soğuk olunca insanlar çıkmaz ama daha sonra gelir alır. Havalar soğudu diye alışveriş yapmamazlık olmuyor. Çünkü gıda temel yaşam ihtiyacıdır. Bugün almaz yarın gelir alır” diye konuştu.

hunnap,-keciboynuzu,-siyah-uzum,-usumeye-karsi-direnc-saglayan-urunler,-kan-yapici,hunnabin-faydalari,,,,,.jpg

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI

İşletme çalışanı Hüseyin Tetik ise son günlerde revaçta olan hünnabın faydalarını şöyle anlattı, “Hünnap meyvesinin birçok faydası vardır. Turunçgillerden daha yüksek oranda C vitamini içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.  Kış hastalıklarını önler. Kabızlığa iyi gelir. Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda güçlü bir idrar sökücü olan bu meyve zayıflamaya da yardımcı olur.”

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İŞTE FİYATLAR

Hünnabın kilosunun ise 21 liraya satıldığını dile getiren Tetik, diğer ürünlerin fiyatları hakkında da bilgi verdi. Tetik, “Ürünlerin kilogram fiyatı ise şöyle keçiboynuzu 15 lira, yaş hurma 13 lira,  kayısı 14 lira, dut kurusu 20 lira, çekirdeksiz siyah üzüm 36 lira, çiğ fındık 50 lira,  siyah üzüm 17 lira,  çiğ badem 70 lira, erik kurusu 13 lira, Trabzon hurması 40 lira, incir 17 lira, antep fıstığı 86 lira, iğde 11 lira, şekerli leblebi 14 lira” dedi.

hunnap,-keciboynuzu,-siyah-uzum,-usumeye-karsi-direnc-saglayan-urunler,-kan-yapici,hunnabin-faydalari,,,,,,,.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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