Hünnap satışında patlama yaşanıyor

Ulus Hali’nde tezgahlarda yerini alan hünnap satışlarında korona virüs etkisi yaşanıyor. Günde bir avuç tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve kış hastalıklarını önleyen meyve, birçok vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor.

Havaların soğuması ve koronavirüsün etkisiyle birlikte vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren meyvelere büyük ilgi gösteriyor. Ulus Hal’de tezgahlarda yerini alan hünnap ise bu meyvelerden biri oluyor. Kilosu 5 liraya satılan sonbahar meyvesi olan hünnap, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kış hastalıklarını önlüyor, vücudu zararlı toksinlerden arındırıyor.

ALTERNATİF TIPTA KULLANILIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, vatandaşları düzenli ve kaliteli beslenmeye yöneltiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışan vatandaşlar, bağışıklık sistemine iyi gelen ama halk arasında pek bilinmeyen meyvelere yöneliyor. Çin’de alternatif tıpta kullanılan hünnap ise bunlardan birisi. Sonbahar aylarında tezgahlarda yerini alan hünnap, birçok hastalığı engelliyor ve bağışıklık sisteminin güçlendiriyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Hünnap meyvesinin birçok faydası bulunuyor. Turunçgillerden daha yüksek oranda C vitamini içeriyor. Günde bir avuç tüketildiğinde, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kabızlığa iyi geliyor. Vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olurken, aynı zamanda güçlü bir idrar sökücü olan bu meyve zayıflamaya da yardımcı oluyor.

KIŞ HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde karaciğeri toksinlerde arındırıyor. Böylece cilt problemlerini ortadan kaldırıyor. Uzmanlar özellikle bu meyvenin sonbahar aylarında tüketilmesini tavsiye ediyor. Kış hastalıklarını önlüyor.

ASTIM VE BRONŞİTE İYİ GELİYOR

Kalp ve damar rahatsızlıklarına büyük oranda faydası olan hünnap, şeker hastalarına da iyi geliyor. Astım ve bronşite iyi gelirken, düşük kalorili bir meyve olduğu için kilo vermek isteyen kişilerin besin menüsünde yer alıyor. Açken tüketildiğinde bağırsakları çalıştırıyor ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Meyvenin içinde bulunan yüksek magnezyum oranından dolayı kas ve kemik ağrılarına da iyi geliyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA