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Hurda araçların ÖTV indirimi için son tarih 31 Aralık

Eski teknoloji ile üretilmiş, çevre kirliliği başta olmak üzere ekonomik ömrünü tamamlayan ve yakıt tasarrufu konusunda dezavantajlı hale dönüşen hurda araçların toplanması konusunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi yıl sonunda sona eriyor.
Hurda araçların ÖTV indirimi için son tarih 31 Aralık

Başkent’teki hurda araçları 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde 7020-7103 sayılı kanun çerçevesinde bugüne kadar bin 525 hurda aracı bedelsiz olarak topladı.

ÖTV İNDİRİMİ İÇİN SON GÜN 31 ARALIK

Ekonomiye katkı sağlamak amacıyla M1 ve N1 kategorisindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hurda araçları teslim eden mükellefler, yeni araç satın aldıklarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.

Düzenleme, 16 yaş ve üstü araçları hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3-10 bin TL arasında değişen oranlarda ÖTV indirimi sağlıyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenler için son tarih ise 31 Aralık 2019.  

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HURDA ARAÇLAR GERİ DÖNÜŞÜME GİDİYOR

Vatandaşların önce notere müracaat ederek hurdaya çıkaracağı aracın madde hükmünden faydalanabileceğine dair belge alması, motor ve şasi numaralarının beyan ile örtüşmesi zorunluluğu bulunuyor.

Araç sahiplerinin, noterden belgelerini aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı bankosuna başvurarak dilekçe işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde toplanan hurda araçlar, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na teslim ediliyor.
 

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