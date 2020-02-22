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Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

Ankara'da hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı.
Hurda Bank ile dolandırıp 2,5 milyon lira vurgun yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı.

14 KİŞİYİ 2,5 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ÇİFTLİK BANK'TAN İLHAM ALMIŞ

Şüphelinin yapılan üst aramasında, pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından derinleştirilen operasyon kapsamında, şüphelilerin 'Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturduğu ve bunu 'Hurda Bank' olarak adlandırdığı saptandı.

HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

Ayrıca 4 yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K.'nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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