  • BIST 1.379
  • Altın 438,560
  • Dolar 7,8808
  • Euro 9,4036
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 21 °C
»

Hurda kağıt toplayan gencin dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada

ANTALYA'da 3 kişinin, hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu genci darbedip, motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yaktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Hurda kağıt toplayan gencin dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi’nde meydana geldi. Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile darbetti. Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı.

ÇEVREDEKİLERİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİLER KAÇTI

Çevredekilerin tepkisi ile saldırganlar olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 Sokak’ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. 1907 Sokak’ta, Ali R. ise 1977 Sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu arada, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde. Saldırganların hurda toplanan motosikletin üzerinden kamyonetle geçme anı, motosikleti yakmaları, Suriyeli genci darbettiği anlar yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asılsız ihbar polisi alarma geçirdi20 Mart 2021 Cumartesi 13:41
  • Iğdır'da kayıp çiftin, araçta başlarından vurulmuş cansız bedenleri bulundu20 Mart 2021 Cumartesi 13:39
  • İzmir'de bir kişi karısını, kayınvalidesini ve bir akrabalarını öldürdü20 Mart 2021 Cumartesi 09:45
  • Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti19 Mart 2021 Cuma 22:29
  • Yüksekova'da narkotik köpeği 'Tipi' ile kamyonette yapılan aramada 204 kilo 'eroin' ele geçirildi19 Mart 2021 Cuma 21:32
  • Bucak’ta yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı19 Mart 2021 Cuma 21:31
  • Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırtarak yaralanmalarına neden olan kişi tutuklandı19 Mart 2021 Cuma 20:35
  • Karantinada olması gerekirken, kısıtlamada alkol alırken yakalandı19 Mart 2021 Cuma 19:36
  • Evde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı19 Mart 2021 Cuma 18:41
  • İstanbul'dan Edirne'ye uyuşturucu getirmek isteyenler 10 kilo 'eroin' ile yakalandı19 Mart 2021 Cuma 18:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti