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Hurdacı babanın şampiyon çocukları

Ankara'da, topladığı hurdaları satarak, ailesinin geçimini sağlayan Kenan Polat'ın çocukları Zeynep (13) ve Serhat (16) Polat, muay thai branşında birlikte antrenman yaparak, 2 yıl içinde katıldıkları müsabakalarda birçok madalya kazandı.
Hurdacı babanın şampiyon çocukları

Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi'nde oturan Zeynep ve Serhat Polat kardeşler, 2 yıl önce muay thai sporuna başladı. Güçkobir Spor Kulübü'nde önce Zeynep sonra da ağabeyi Serhat Polat antrenmanlara başladı. Zeynep ve Serhat, birlikte antrenman yaparak kısa sürede önemli başarılar elde etti. Zeynep, kulüp bünyesinde katıldığı 2019'da Erzincan'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 2'ncilik, yine aynı yıl Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 3'üncülük elde etti. Serhat Polat da yine aynı yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldu. Zeynep'in muay thai'de 7, diğer branşlarda 5 madalyası; Serhat’ın ise güreşte 12, muay thai’de 3 madalyası var.  

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'BOKS ANTRENÖRÜ OLMAK İSTİYORUM'

Zeynep ve Serhat Polat kardeşler, pandemi döneminde evlerinin bahçesinde ağaca astıkları kum torbasında karşılıklı antrenman yaparak, formlarını korumaya çalışıyor. Zeynep Polat, boksu sevdiğini söyleyerek, "Sabah 07.00'de kalkıp 08.00'e kadar koşu yapıyoruz sonra bahçemize kurduğumuz boks torbasına vuruyoruz. Maç, koşu derken saat 11.00 oluyor. Hedefim boks antrenörü olmak, daha iyi yerlere gelmek. Boks yapmayı seviyorum. Ben dünya şampiyonu olmak istiyorum. İyi bir yerlere gelip aileme bakmak istiyorum. Beni fark etsinler istiyorum. Ankara 1'inciliklerim var. Türkiye’de 2'nci oldum. Milli takım seçmelerinde 1'inci oldum. Dünya Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. 12 madalyam var" dedi.

'MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYORUZ'

Milli takımda yer almak istediklerini söyleyen Serhat Polat da "Güreşe başlamıştım. Orada da güzel dereceler aldım. Daha sonra bırakmak zorunda kaldım. Kardeşimin kulübüne gittim. Birkaç antrenman yaptım. Hoca 'Seni beğendim' dedi. 2 yıldır gidiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda 3’üncü oldum. Kardeşimle evimizin bahçesine boks torbası kurduk. Koşuyu da yolda yapıyoruz. Sadece kendi hedefim değil kardeşimle beraber milli sporcu olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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