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Hurdacılar esnafına maske desteği

Pandemi süreci ve sonrasında esnafa verdiği destekle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, S.S. Ankara Umum Hurdacılar Sitesi esnafına maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.
Hurdacılar esnafına maske desteği

Esnafa 20 bin maske dağıtılacak

Hurdacılar Sitesi genelinde çalışan bin 250 esnafa maske ve dezenfektandan oluşan hijyen paketi dağıtım işlemine başlayan Yenimahalle zabıtası, toplamda 20 bin maske ve bin adet dezenfektanı dükkan sahiplerine ulaştırdı.
Pandemi boyunca kendilerine her türlü desteği veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sunan bölge esnafı, “Koronavirüs nedeniyle temizlik konusunda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreçte esnafı yalnız bırakmayan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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Yaşar “Tüm gücümüzle esnafın yanındayız”

Yenimahalle Belediyesi’nin tüm imkanları ile esnaf ve vatandaş için çalıştığını belirten Yaşar, “Yenimahalle’de esnafa destek olmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sadece merkez konumda olan mahallelerimizde değil uzak yakın demeden Yenimahalle’nin tüm bölgelerinde faaliyet yürüten esnafımızın yanındayız. Her ne kadar normalleşmede yeni bir sürece girmiş olsak da ekiplerimiz temizlik ve mesafe konusunda esnaflarımıza gereken uyarıları yapıyor. Hep birlikte mücadele ederek kısa zamanda bu virüs belasından kurtulacağımıza inanıyorum” dedi.

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