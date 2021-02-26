  • BIST 1.467
  • Altın 415,055
  • Dolar 7,3226
  • Euro 8,8921
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
» »

Hurdacıların 'bölge' kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Hurdacıların 'bölge' kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde, iki hurda toplayıcısı arasında çıkan 'bölge' kavgasında Ali İhsan Y. (19) tarafından göğsünden bıçaklanan Hüseyin E. (34), ağır yaralandı. Ali İhsan Y., kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Hurşidiye Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, geçimini hurda toplayarak sağlayan Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında 1 hafta önce bölge tartışması çıktı. Tartışmanın ardından Hüseyin E. ile Ali İhsan Y., bugün aynı bulvar üzerinde karşılaştı. Hüseyin E. ile Ali İhsan Y. arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İhsan Y., Hüseyin E.'yi göğsünden bıçakladı. Hüseyin E. kanlar içerisinde yığılırken, Ali İhsan Y. ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, göreve giden bir bekçi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ali İhsan Y. emniyete götürülürken, ağır yaralanan Hüseyin E. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hüseyin E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'BURALARDA HURDA TOPLAMAYACAKSIN'

Ali İhsan Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Hüseyin E.'nin yaklaşık bir haftadır önünü kestiğini 'Buralarda hurda toplamayacaksın, seni buralarda görmeyeceğim' dediğini, bugün denk gelince yine yanına geldiğini ve kendisine küfredince dayanamayıp bıçakladığını söylediği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi
Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk Atak helikopteri teslim edildi
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 
Ermenistan ordusundan Başbakan Paşinyan'a muhtıra: Her şeyin bir sınırı var 
Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada
Kaldırımda anneannesini bekleyen Dilek'e yumruklu saldırı kamerada
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama
Şentop'tan HDP'lilerin fezlekelerine ilişkin açıklama
Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı
Demlik şakası yapan kuzenini plazma televizyonla kovaladı
Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor
Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor
Son Eklenen Videolar
Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı
Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı
Diyetisyenin ölümünden önceki son görüntüsü
Diyetisyenin ölümünden önceki son görüntüsü
Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
Bakırköy D-100 yan yolda İETT otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar
Bakırköy D-100 yan yolda İETT otobüsünün önünü kesip tehditler yağdırdılar
Müdürün başına silah dayadığı kadın konuştu: 'O an dizlerimin bağı çözüldü'
Müdürün başına silah dayadığı kadın konuştu: 'O an dizlerimin bağı çözüldü'
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı
Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp polisle çatışan şüpheli kendini vurdu; 1'i yaralı 3 kişi yakalandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti