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Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Ahmet Ada (17), hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı. Test sürüşleri de yapan Ahmet Ada "Bütün malzemeleri hurdadan topladım. ATV, her türlü arazi şartında gayet rahatlıkla gidebiliyor" dedi.
Hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Arpaçay ilçesinde yaşayan Ada ailesinin 5 çocuğundan 2'ncisi Ahmet Ada, Çıldır İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi. Oto tamirciliği yapan babası Bülent Ada'nın yanında çıraklık yapan Ahmet, geçen yıl hurdadan topladığı malzemelerle araç yaptı. İlk denemesinden sonra hayali ATV için harekete geçen Ahmet, hurdadan malzeme toplamaya başladı.

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'ARABADAN DAHA İYİ VE GELİŞMİŞ OLDU'

Motor, şanzıman, diferansiyel olmak üzere bütün malzemelerini hurdadan toplayarak ATV'yi tamamlayan Ahmet, test sürüşleri de yaptı. Her türlü arazi şartında rahatlıkla ilerleyen ATV'nin hayali olduğunu söyleyen Ahmet, "Daha önce de bir araba yapmıştım ama bu ondan daha iyi ve gelişmiş oldu. Her türlü arazide rahatlıkla ilerleyen ATV'ye kabin koymak istedim ama malzeme sıkıntısı var. Traktör kabini ona ağır olurdu. Şimdi portatif bir şey yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

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'KAFASINA TAKTIĞINI İLLA YAPMAK İSTİYOR'

Oğlunun çok akıllı olduğunu belirten Bülent Ada, "Kafasını bir şeye taktığı zaman illa yapmak istiyor. Ben de karışmıyorum, 'Ahmet bu işin altından kalkar' diyorum. Gerek okul dersleri gerek burada bana yardımcı olmasıyla çok iyi bir çocuk. Burada imkanlarımız kısıtlı. Torna, tesviye gibi aletler olsaydı, çok daha iyi olurdu" diye konuştu. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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