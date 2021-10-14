  • BIST 1.411,750
  • Altın 529,91
  • Dolar 9,1450
  • Euro 10,5900
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 13 °C
»

Hurdalar Geri Dönüşümü Kazandırıldı

Çankırı Belediyesi, ömrünü tamamlamış hurda lastikleri geri dönüşüme kazandırdı. Belediyenin kamyon ve iş makinelerinden çıkan hurda lastikler, lisanslı geri kazanım tesisine gönderildi. 
Hurdalar Geri Dönüşümü Kazandırıldı

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün çevreci çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandıran Çankırı Belediyesi, şimdi de biriktirdiği hurda lastikleri ekonomiye kazandırdı.

img_4469.jpg

Asfalt şantiye alanında toplanan ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 ton lastik, geri dönüşüme gönderilerek çevre verdiği kirlilik önlendi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, atık lastiklerin kontrolsüz yangınlara, larva ve haşerelerin üremesine, hava, toprak ve su kirliliğine sebep olduğunu söyleyerek atıkların çevreye verdiği zararları akılcı yöntemler ile bertaraf etmeye çalıştıklarını ifade etti. Esen, atıl durumdaki lastiklerin doğaya atılmaması ve özellikle derelere bırakılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kiralık Ev Portalı15 Ekim 2021 Cuma 00:03
  • Kapı Kapı Kömür Dağıtımına Son15 Ekim 2021 Cuma 00:02
  • Yenimahalle'de 98'inci Yıl Coşkusu15 Ekim 2021 Cuma 00:01
  • Terminalin Peyzajı Tamamlandı14 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • 600 Yıllık Lezzete Coğrafi İşaret Tescil Belgesi14 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • Çocuk Gündüz Bakımevlerine Yoğun İlgi14 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Ankara Başkent Oluşu Coşkuyla Kutlandı14 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Yenimahalle İletişim Ofisiyle Sorunlara Hızlı Çözüm14 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Cenaze Hizmetlerinde 5 Milyon Kilometre Mesafe Kat Edildi14 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • 100. Yıl Anıtı Yarışması Düzenlenecek14 Ekim 2021 Perşembe 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti