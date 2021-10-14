Hurdalar Geri Dönüşümü Kazandırıldı

Çankırı Belediyesi, ömrünü tamamlamış hurda lastikleri geri dönüşüme kazandırdı. Belediyenin kamyon ve iş makinelerinden çıkan hurda lastikler, lisanslı geri kazanım tesisine gönderildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün çevreci çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandıran Çankırı Belediyesi, şimdi de biriktirdiği hurda lastikleri ekonomiye kazandırdı.

Asfalt şantiye alanında toplanan ömrünü tamamlamış yaklaşık 2 ton lastik, geri dönüşüme gönderilerek çevre verdiği kirlilik önlendi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, atık lastiklerin kontrolsüz yangınlara, larva ve haşerelerin üremesine, hava, toprak ve su kirliliğine sebep olduğunu söyleyerek atıkların çevreye verdiği zararları akılcı yöntemler ile bertaraf etmeye çalıştıklarını ifade etti. Esen, atıl durumdaki lastiklerin doğaya atılmaması ve özellikle derelere bırakılmaması konusunda da uyarıda bulundu.