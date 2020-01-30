Hürkuş beyazperdede çocuklarla buluşacak

Uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan ve Hürkuş'un hikayesinin anlatıldığı animasyon filmi "Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas", 13 Mart'ta vizyona girecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, hikaye kitaplarının ardından animasyon filmiyle çocuklarla buluşacak. Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ, çocukların teknolojiye ve havacılığa olan ilgisini artırmak için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda tesislerinin kapılarını çocuklara açan ve kahramanları, üretilen hava platformları olan hikaye kitapları yayımlayan TUSAŞ, bu kez bir animasyonla çocukların karşısına çıkacak. Başrolünde Hürkuş'un da yer aldığı "Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas" filmi "yılın en havalı macerası" olarak 13 Mart'ta vizyona girecek. Film, usta bir pilot olan büyük babasının mirası özel uçak Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın hikayesini anlatıyor. Aslan, uçak mühendisi olmanın hayalini kuran küçük bir çocuktur. Aslan'ın babası Hasan Usta, kahraman bir pilot olan babasından kalan eşyaları Aslan'a vermeye karar verir. Büyük bir heyecanla eşyaları karıştırmaya başlayan Aslan, eşyaların arasında büyük büyük babasının Hürkuş adını verdiği eski uçağının canlanabildiğine dair izlere rastlar. Bunun üzerine harekete geçen Aslan, arkadaşlarını da yanına alarak kayıp kolun ve Hürkuş'un peşine düşer. Ancak kayıp kolu arayan sadece Aslan ve arkadaşları değildir. Animasyon filmine konu olan Hürkuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarına girebilecek şekilde geliştirildi. Hürkuş, sayısal kokpiti, basınçlı kabini, fırlatma koltuğu, oksijen desteği ve iniş takımları açısından jet uçaklardakine benzer sistemlerle donatıldı.