  • BIST 98.171
  • Altın 387,592
  • Dolar 6,9410
  • Euro 7,5235
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Hürkuş çocuklar için uçtu

TUSAŞ tarafından geliştirilip üretilen Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklar için özel uçuş yaptı.
Hürkuş çocuklar için uçtu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş özel uçuş gösterisiyle kutladı.

TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerinde 23 Nisan dolayısıyla farklı bir heyecan yaşandı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı arkadaşlarıyla kutlayamayan çocukları mutlu etmek isteyen TUSAŞ, çocukları Hürkuş ile buluşturdu.

Şirketin Instagram hesabından canlı yayımlanan programda, Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, uçuş öncesinde uçak hakkında bilgiler verdi ve uçağın üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini anlattı.

Uçuş öncesinde ve uçuş sırasında pilotun neler yaptığını çocuklarla paylaşan Özpala, pilot olmak için yapılması gerekenleri dile getirdi.

Daha sonra telefonuyla Hürkuş’un pilot koltuğuna oturan Özpala, çocuklar sohbetini uçuş sırasında sürdürdü.

Cumhuriyet sayesinde Hürkuş içerisinde böyle bir yayın gerçekleştirebildiklerini ifade eden Özpala, “Yarının büyüklerini, yarınlarımızın umudu çocukları, Hürkuş'umuzla beraber, yarına dair büyük umutlarla selamlıyoruz.” dedi.

Özpala, çocuklarla kısa süre içinde Hürjet ve Milli Muharip Uçak içinden de buluşmak isteklerini belirtti.

Hürkuş’un TUSAŞ tesisleri üzerinde ve Ankara semalarındaki uçuşu yaklaşık 15 dakika sürdü.

Özpala, etkinlik sırasında çocuklardan gelen, “Havada korkuyor musun”, “Havadayken insanlar karınca gibi mi görünüyor”, “Aşağıdan el sallasam görür müsün”, “Uçarken kuşları görüyor musun”, “Uçakta acıkırsan ne yapıyorsun”, “Bulutların içerisinden geçebiliyor musun”, “Çok yüksekten uçarsan annen kızıyor mu”, “Uçarken üzerine giydiklerin ağır mı” gibi soruları da yanıtladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAVELSAN, çalışanlarının çocukları adına 1300 ağaç dikecek23 Nisan 2020 Perşembe 14:48
  • Meclis Mustafa Şentop başkanlığında 23 Nisan özel gündemiyle toplandı23 Nisan 2020 Perşembe 14:13
  • DSÖ'den Türliye açıklaması: Güzel haberi duyurdular23 Nisan 2020 Perşembe 13:57
  • İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür23 Nisan 2020 Perşembe 13:55
  • TK-1920 gökyüzünde ay-yıldız çizdi23 Nisan 2020 Perşembe 13:23
  • Madencilerden Bakan Dönmez'e 'teşekkür' mektubu23 Nisan 2020 Perşembe 13:23
  • Diyanet'ten sigarayı bırakın çağrısı23 Nisan 2020 Perşembe 13:21
  • Hırka-i Şerif bu ramazan ziyarete kapalı olacak23 Nisan 2020 Perşembe 12:18
  • Müftülükler ramazanda online hizmete hazır23 Nisan 2020 Perşembe 12:16
  • İngiltere ve Rusya Sağlık Bakanlarından Türkiye'ye teşekkür23 Nisan 2020 Perşembe 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti