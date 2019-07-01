  • BIST 99.736
  • Altın 251,528
  • Dolar 5,6605
  • Euro 6,3940
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Hüseyin Amca yardım bekliyor

Altındağ Kavaklı’da tek başına yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Çocukları tarafından sahip çıkılmayan Hüseyin Amca, “Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum”
Hüseyin Amca yardım bekliyor

Altındağ Kavaklı’da tek başına yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Çocukları tarafından sahip çıkılmayan Hüseyin Amca, “Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum” diyor.

Altındağ Kavaklı Mahallesi’nde bir köy evinde ikamet eden 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli hayat hikâyesini gazetemize anlattı. Cevizli, 6 çocuk babası olmasına rağmen, çocuklarının kendisine bakmadığını ve kendisine torununun damadının sahip çıktığını belirtti. Tüm mal varlığını çocuklarına harcadığını, mal varlığı bitince kimsesiz kaldığını söyleyen Cevizli, “Benim ne buzdolabım var, ne çamaşır makinem var, ne bir eşyam var. Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum” dedi.

altindag-kavakli,-huseyin-cevizli,.jpg

HER ŞEYİM VARDI, ŞİMDİ YOK

Cevizli, 6 çocuk babası olmasına rağmen, çocuklarının kendisine bakmadığını torununun damadı tarafından Altındağ Kavaklı köyünde bir eve yerleştirildiğini belirtti. Cevizli, gençlik zamanlarından ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti, “Ankara’ya 24 yaşında geldim. Şoförlük yaptım, hamallık yaptım, amelelik yaptım, birçok meslek dalında çalıştım. Dükkânım vardı, kamyonum vardı, evim vardı, hayvanlarım vardı. Şimdi hepsi gitti.”

MALLAR BİTİNCE TERK ETTİLER

Çocukların neden sana bakmıyor sorusuna ise ”Çağırsalar da artık gitmem” diyen Cevizli, “Torunumun damadı sağ olsun bana bu evi ayarladı ve beni buraya yerleştirdi. Çocuklarım bayramında bile ziyarete gelmedi. Ben Allah’ın selamını veren herkesten selam alırım da veririm de. Elimdeki tüm mal varlığımı çocuklarıma harcadım. Hepsini evlendirdim. Eşim vefat etti. Mallar bitince herkes beni terk etti” dedi.

ALLAH BANA YARDIM EDİYOR

“Çocuklarım bu saatten sonra gelse de ben istemem” diyen Cevizli, “Benim duam beni buraya yerleştirip, yardımcı olan torunumun damadına. Allah bana yardım ediyor, ben Allah’tan istiyorum kuldan bir şey istemiyorum. Allah inanın yardım ediyor bana”

altindag-kavakli,-huseyin-cevizli,,,,,,,,,.jpg

ÇAMAŞIRLARINI DAHİ ELİNDE YIKIYOR

“Benim ne buzdolabım var, ne çamaşır makinem var, ne bir eşyam var. Bu yaşta çamaşırlarımı elimde yıkıyorum. Mutfağım dahi yok. Tek başıma çok zorlanıyorum ama elden bir şey gelmiyor. Sırtımda yorganım dahi yok. Köyden ölen falan olduğunda onların eşyalarını bana veriyor komşular. Mecburiyetten alıyorum. Bazıları diyor ki ölen adamın yorganı ne yapacaksın ama mecburum” ifadelerini kullandı.

altindag-kavakli,-huseyin-cevizli,,,,,.jpg

YARDIMA MUHTAÇ

Cevizli’yi ev bularak yerleştiren ismini vermek istemeyen torununun damadı ise, Cevizli’nin öncesinde sokakta kaldığını, kendisine yardımcı olarak kendisine ait köydeki bu eve yerleştirdiği belirtti. İsmini vermek istemeyen yardımsever, “Sokakta kalıyordu, ben de aldım buraya getirdim. İlk başta evde soba dahi yoktu. Eşya ayarlayana kadar idare etmesini söyledim. Kendisi tenekeye ateş yakıp onunla ısınmaya çalışmış. Daha sonra zehirlenmiş, hastaneye ambulans ile zor yetiştirdik. Kimsesi yok yanında. Yardıma muhtaç” dedi.

40 TORBA ODUN İÇİN ÇOBANLIK YAPIYOR

Cevizli’nin komşuları ise Cevizli’nin birçok ev eşyasına ihtiyacı olduğunu belirterek, “40 torba odun için bu yaşında çobanlık yapıyor. Kışa hazırlanıyor. Emekliliği dahi yok. Ayda 600 lira yaşlılık maaşı var. Evinde ne bir buzdolabı ne bir çamaşır makinesi var. Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Valiliği Cevizli’ye yardım etsin. Bu yaşta bu imkânlarla idare etmek çok zor” diye konuştular. 

altindag-kavakli,-huseyin-cevizli,,,,,,,,,emrah-ozcan.jpg

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte öğrencilerin buluştuğu nokta: Milli Kütüphane01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:15
  • Olimpik termal yüzme havuzunun tekrar hizmete açılması isteniyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:10
  • Ankara'daki barajların doluluk oranı 2019'da yüzde 7 arttı29 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  • Keneye dikkat: Dünyada 900, Ankara'da 40 çeşit kene bulunuyor29 Haziran 2019 Cumartesi 00:15
  • Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne ziyaretçi akını29 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Cuma Günü, Cuma'nın Önemi - Mübarek Günler ve Geceler28 Haziran 2019 Cuma 11:20
  • Bakan açıkladı: Büyük istihdam müjdesi28 Haziran 2019 Cuma 09:47
  • Uyuşturucuyu ihbar edenlerin kimlikleri gizli tutulacak... Uyuma İhbar et!28 Haziran 2019 Cuma 00:23
  • AHOK Başkanı Kurtuluş Kara'dan özel toplu taşıma ücretlerine zam talebi28 Haziran 2019 Cuma 00:20
  • Çiftçinin ot mesaisi başladı28 Haziran 2019 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti