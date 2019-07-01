Hüseyin Amca yardım bekliyor

Altındağ Kavaklı’da tek başına yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Çocukları tarafından sahip çıkılmayan Hüseyin Amca, “Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum”

Altındağ Kavaklı’da tek başına yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Çocukları tarafından sahip çıkılmayan Hüseyin Amca, “Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum” diyor.

Altındağ Kavaklı Mahallesi’nde bir köy evinde ikamet eden 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli hayat hikâyesini gazetemize anlattı. Cevizli, 6 çocuk babası olmasına rağmen, çocuklarının kendisine bakmadığını ve kendisine torununun damadının sahip çıktığını belirtti. Tüm mal varlığını çocuklarına harcadığını, mal varlığı bitince kimsesiz kaldığını söyleyen Cevizli, “Benim ne buzdolabım var, ne çamaşır makinem var, ne bir eşyam var. Çamaşırlarımı dahi elimde yıkıyorum. 40 torba odun için çobanlık yapıyorum” dedi.

HER ŞEYİM VARDI, ŞİMDİ YOK

Cevizli, 6 çocuk babası olmasına rağmen, çocuklarının kendisine bakmadığını torununun damadı tarafından Altındağ Kavaklı köyünde bir eve yerleştirildiğini belirtti. Cevizli, gençlik zamanlarından ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti, “Ankara’ya 24 yaşında geldim. Şoförlük yaptım, hamallık yaptım, amelelik yaptım, birçok meslek dalında çalıştım. Dükkânım vardı, kamyonum vardı, evim vardı, hayvanlarım vardı. Şimdi hepsi gitti.”

MALLAR BİTİNCE TERK ETTİLER

Çocukların neden sana bakmıyor sorusuna ise ”Çağırsalar da artık gitmem” diyen Cevizli, “Torunumun damadı sağ olsun bana bu evi ayarladı ve beni buraya yerleştirdi. Çocuklarım bayramında bile ziyarete gelmedi. Ben Allah’ın selamını veren herkesten selam alırım da veririm de. Elimdeki tüm mal varlığımı çocuklarıma harcadım. Hepsini evlendirdim. Eşim vefat etti. Mallar bitince herkes beni terk etti” dedi.

ALLAH BANA YARDIM EDİYOR

“Çocuklarım bu saatten sonra gelse de ben istemem” diyen Cevizli, “Benim duam beni buraya yerleştirip, yardımcı olan torunumun damadına. Allah bana yardım ediyor, ben Allah’tan istiyorum kuldan bir şey istemiyorum. Allah inanın yardım ediyor bana”

ÇAMAŞIRLARINI DAHİ ELİNDE YIKIYOR

“Benim ne buzdolabım var, ne çamaşır makinem var, ne bir eşyam var. Bu yaşta çamaşırlarımı elimde yıkıyorum. Mutfağım dahi yok. Tek başıma çok zorlanıyorum ama elden bir şey gelmiyor. Sırtımda yorganım dahi yok. Köyden ölen falan olduğunda onların eşyalarını bana veriyor komşular. Mecburiyetten alıyorum. Bazıları diyor ki ölen adamın yorganı ne yapacaksın ama mecburum” ifadelerini kullandı.

YARDIMA MUHTAÇ

Cevizli’yi ev bularak yerleştiren ismini vermek istemeyen torununun damadı ise, Cevizli’nin öncesinde sokakta kaldığını, kendisine yardımcı olarak kendisine ait köydeki bu eve yerleştirdiği belirtti. İsmini vermek istemeyen yardımsever, “Sokakta kalıyordu, ben de aldım buraya getirdim. İlk başta evde soba dahi yoktu. Eşya ayarlayana kadar idare etmesini söyledim. Kendisi tenekeye ateş yakıp onunla ısınmaya çalışmış. Daha sonra zehirlenmiş, hastaneye ambulans ile zor yetiştirdik. Kimsesi yok yanında. Yardıma muhtaç” dedi.

40 TORBA ODUN İÇİN ÇOBANLIK YAPIYOR

Cevizli’nin komşuları ise Cevizli’nin birçok ev eşyasına ihtiyacı olduğunu belirterek, “40 torba odun için bu yaşında çobanlık yapıyor. Kışa hazırlanıyor. Emekliliği dahi yok. Ayda 600 lira yaşlılık maaşı var. Evinde ne bir buzdolabı ne bir çamaşır makinesi var. Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Valiliği Cevizli’ye yardım etsin. Bu yaşta bu imkânlarla idare etmek çok zor” diye konuştular.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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