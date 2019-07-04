Hüseyin Amca'ya yardım eli uzandı

Gazetemizin gündeme getirdiği “Hüseyin Amca'nın Gözyaşları'' başlıklı haberimizin ardından Büyükşehir Belediyesi Hüseyin amcaya yardım elini uzattı.

Gazetemizin geçtiğimiz hafta gündeme getirdiği “Hüseyin Amca'nın Gözyaşları'' başlıklı haberimiz sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak Hüseyin Amca'ya gıda yardımında bulundu. Ayrıca eşya yardımı için de adresine memur gönderileceği duyuruldu.

SORUNLARINI GAZETEMİZE ANLATMIŞTI

Altındağ Kavaklı’da tek başına yaşam mücadelesi veren 91 yaşındaki Hüseyin Cevizli kendisine yardım eli uzatılmasını istemiş ve sorunlarını muhabirimize anlatmıştı. 6 çocuğu olmasına rağmen kimsenin sahip çıkmadığı Hüseyin Amca, çamaşırlarını dahi elinde yıkıyor, 40 torba odun için çobanlık yapıyordu. Tüm mal varlığını çocuklarına harcadığını, mal varlığı bitince kimsesiz kaldığını söyleyen Cevizli, “Benim ne buzdolabım var, ne çamaşır makinem var, ne bir eşyam var. Tek başıma çok zorlanıyorum ama elden bir şey gelmiyor. Sırtımda yorganım dahi yok” diyerek yetkililerden yardım istemişti.

GIDA YARDIMI YAPILDI, EŞYA İSE YOLDA

Büyükşehir Belediyesi ise haberimize duyarsız kalmayarak Hüseyin Cevizli’ye yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi gazetemize gönderdiği e-postada şu ifadeleri kullandı, “Hüseyin Amcanın Gözyaşları'' başlıklı haber üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gerekli incelemeleri yaparak harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda, bilgisini vermiş olduğunuz Hüseyin Cevizli yardım birimimizin vermiş olduğu gıda ve kömür yardımından yararlandığı tespit edilmiş olup adresine 02.07.2019 tarihinde yeniden gıda yardımı gönderilmiştir. Ayrıca eşya yardımı için adresine memur gönderilecektir. İlginize ve gazetenizin duyarlılığına teşekkür ederiz.”

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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