Hüseyin Gazi'ye Giriş ve Çıkışlar Kapatıldı

Ankara’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik kent sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından, Hüseyin Gazi Tepesi’ne giriş ve çıkışlar, beton bariyerlerle kapatıldı.

Ankara’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 15 Eylül’e kadar Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı.

ATEŞSİZ PİKNİK YAPILABİLECEK

Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzeri maddeler yakılamayacak. Ateşsiz piknik yapmak kaydıyla Ankara’da belirli mesire alanlarına gün içerisinde saat 08.00 ile ¬20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

HÜSEYİN GAZİ TEPESİ’NE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Ankara’nın en yüksek tepelerinden birinde olan Hüseyin Gazi Tepesi’ne ise tedbir amaçlı giriş ve çıkışlar beton bariyerlerle kapatıldı.

Cengiz Toksarı/İLKSAYFA-