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Hüseyingazi çöplüğe döndü

Mamak Hüseyingazi Dağı’nda ormanlık alanın duyarsız vatandaşlarca kirletilmesi tepki topluyor. Bölge halkı çöplerden dolayı ormanın kendini yenilemediğine dikkat çekerek, acil önlem alınmasını istiyor.
Hüseyingazi çöplüğe döndü

Mamak’ta yer alan Başkent’in en yüksek noktalarından birisi olan Hüseyingazi Tepesi, duyarsız vatandaşlar tarafından kirletiliyor.  Özellikle yaz aylarında piknik yapmak için çıkılan tepenin ormanlık alanlarına atılan çöpler kötü görüntüyü gözler önüne seriyor.

“ÖNCEDEN DAHA TEMİZDİ”

Konu hakkında gazetemize bilgi veren bölge sakinleri geçmiş yıllarda ormanlık alanın daha temiz ve ferah olduğunu hatırlatarak, bölgenin temizlenmesi için belediyeden destek istiyor. Bölge sakinleri, bazı duyarlı vatandaşların güçleri yettiğince bölgede ara ara çöp topladıklarını hatırlatarak, “Doğasever birkaç kişi ara ara buralarda çöp topluyor. Ama bu birkaç kişi ile olacak bir şey değil. Ormanlık alan çok pis ve neredeyse çöplüğe dönüşecek durumda.”

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“ORMANA KİRLETİLİYOR”

“Buraya bölge sakinleri piknik yapmak, içki içmek ve yürüyüş yapmak için çıkıyor. Bazı duyarsız vatandaşlarda çöplerini ormana olduğu gibi bırakıyor. Her yer cam şişe ve plastik çöplerle dolu. Ülkemizde birçok ormanın yandığı şu son günlerde, bu tarz şehrin içinde nadir kalan yeşil alanlara sahip çıkmamız gerekiyor.”

“ÖNLEM ALINSIN”

“Belediyenin burayı rekreasyon alanı yapması lazım. Uzun yıllardır buralar bu halde. Etrafta bir tane bile çöp konteyneri yok. Biz buraların halka kazandırılmasını istiyoruz. Yok olsun istemiyoruz. Şehrin en güzel noktalarından birisi bu tepedir. Böyle giderse buralarda çöpten dolayı ağaç bile yetişmeyecek. Acil önlem alınsın istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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