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Hüseyingazi “seyir terasını” bekliyor

Mamaklı vatandaşlar Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin seçim öncesi sözünü verdiği “Hüseyingazi Dağı seyir terası” projesinin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor.
Hüseyingazi “seyir terasını” bekliyor

Mamaklı vatandaşlar ilçenin en yüksek noktalarından birisi olan Hüseyingazi Dağı’na yapılacak olan seyir terası projesinin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, geçtiğimiz yıl seyir terası için söz vermiş, “Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz” diyerek müjdeyi vermişti.

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MERAK KONUSU OLDU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yerel seçimler öncesinde Mamak’ı değiştirecek 90 vizyon projesini açıklamış, seçildiği takdirde hepsini hayata geçireceğini belirtmişti. Bu projelerden birisi ise “Hüseyin Gazi Seyir Terası” idi. Projenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 

GÜNEŞİN DOĞUŞU VE BATIŞI SEYREDİLECEK

Söz konusu proje için Başkan Köse şu ifadeleri kullanmıştı, “Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz. Ankaralıları sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu ve akşam saatlerinde batışını seyretmek için davet edeceğiz.”

ŞEHİR PANORAMİK BİR ŞEKİLDE İZLENEBİLİYOR

Hüseyingazi Tepesi adını, içerisinde barındırdığı aynı adlı türbeden alıyor. Bölge yüksekliği ve şehrin panoramik bir şekilde izlenile bilinmesiyle tanınıyor. Tepe şehrin hemen hemen her yerinden görülebiliyor. Özellikle kış ve bahar aylarında tabloluk görüntüler ortaya çıkıyor. Bölge din turizmi ve doğa turizmi açısında büyük önem arz ediyor.

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Emrah Özcan / İLKSAYFA
 

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