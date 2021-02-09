  • BIST 1.535
  • Altın 419,308
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Husileri terör listesinden çıkarmaya hazırlanan ABD yönetimi, örgüt üzerindeki baskıyı sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, "Yemen'deki insani dramı daha da derinleştirmemek" amacıyla Husileri terör örgütleri listesinden çıkaracaklarını söyledi.
Husileri terör listesinden çıkarmaya hazırlanan ABD yönetimi, örgüt üzerindeki baskıyı sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Yemen'deki insani dramı daha da derinleştirmemek" amacıyla Husileri terör örgütleri listesinden çıkaracaklarını ancak örgüt üzerindeki baskıyı aynen sürdüreceklerini söyledi.

Sözcü Price, günlük basın brifinginde Joe Biden yönetiminin dış politika adımlarına ilişkin pek çok konuyu değerlendirdi.

Price, "Yemen'deki insani dramı daha da derinleştirmemek" amacıyla Husileri terör örgütleri listesinden çıkaracaklarını, bu konudaki çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

"Husileri terör örgütleri listesinden çıkarırken, örgüt ve liderleri üzerindeki baskıyı aynı şekilde sürdüreceğiz. Bu iki şeyi aynı anda yapabileceğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullanan Price, ABD'nin amacının "Yemen'deki savaşın faturasını halka ödetmemek" olduğunu savundu.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının farkında olduklarını ve bu noktada Riyad'a destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Price, herhangi bir detaya girmeden "İran'ın bölgedeki zararlı eylemlerini" de takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Geçen hafta ABD yönetimi, Yemen'de Suudi Arabistan'a askeri destek vermeyi durduracağını ve Husilerin terör örgütleri listesinden çıkarılacağını duyurmuştu.

İran'la nükleer anlaşma
Sözcü Price, İran'ın birçok başlıkta 2015'te yapılan nükleer anlaşma koşullarından uzaklaştığını kaydederek, Tahran'ın anlaşma koşullarına tamamen geri dönmesini beklediklerini söyledi.

"İran anlaşma koşullarına tamamen döndüğünde ABD de aynısını yapacaktır." diyen Price, Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu yöndeki sözlerini tekrarladı.

ABD Başkanı Biden, hafta sonu yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacakları mesajını vermişti.

Myanmar'da darbecilere yönelik yaptırımlar hazırlanıyor
Myanmar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Price, ülkede yaşananlar karşısında ilk andan itibaren çok hassas olduklarını belirtti.

Price, "Yaşanan darbeye çok kısa süre içinde darbe dedik, kınadık ve hemen yaptırımla ilgili çalışmalara başladık. Darbeyi yapanları sorumlu tutacak ve yaptırımlarımızı uygulayacağız ancak bunun bedelini halkın ödememesi için de uğraşıyoruz." mesajını paylaştı.

Yaptırımların hangi tarihte açıklanacağı detayına girmeyen Sözcü, ülkede darbecileri protesto etmek amacıyla sokağa çıkan halk kitlelerinin demokratik taleplerini dile getirme hakkını desteklediklerini vurguladı.

Price ayrıca, Biden'ın hafta sonu Afrikalı liderlere bir video mesaj yolladığını ve mesajında ABD'nin Afrika'da yeni dönemde daha etkin ve yapıcı roller oynayacağını dile getirdiğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı09 Şubat 2021 Salı 09:37
  • Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı09 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak09 Şubat 2021 Salı 09:30
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan FARC'ın eski yöneticilerini ülkesinde sakladığı eleştirilerine tepki09 Şubat 2021 Salı 09:29
  • Japonya en güneydeki Ogasawara adaları etrafına karakol gemisi konuşlandıracak09 Şubat 2021 Salı 09:29
  • Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği yüzde 38'e düştü09 Şubat 2021 Salı 09:28
  • Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama09 Şubat 2021 Salı 09:27
  • BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü09 Şubat 2021 Salı 09:27
  • Fransa’da Müslüman otoriteler "Fransa İslam'ı" projesine tepki göstermeye devam ediyor09 Şubat 2021 Salı 09:26
  • Suudi Arabistan'dan hukuk reformları vaadi09 Şubat 2021 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti