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Husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE'de husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Murat Çelik (25) öldü, 4 kişi de yaralandı.
Husumetli ailelerin kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Yıdırım Beyazıt Mahallesi Alhanlı Caddesi'nde İmam Gazali Cami önünde meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat Çelik silahla, İ.Ç, S.Ç, A.Ç ve G.Ç. de aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ve kurusıkı tabancaya de el konuldu. Kavgaya karışan 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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