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Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, İsmail İsen (44) husumetli olan akrabası Yasin Bakay'ı (55) çıkan kavgada tabancayla başından vurdu. Bakay tedaviye alınırken, İsen ise olayın ardından suç aleti tabancayla birlikte jandarmaya teslim oldu.
Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu

Olay, saat 17.00 sıralarında Turgutlu'nun Çampınar Mahallesi Arpalık Mevkii'nde meydana geldi. Husumeti olan İsmail İsen ve akrabası Yasin Bakay, yolda karşılaşınca aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İsmail İsen, yanındaki tabancayla Yasin Bakay'a ateş etti. Bakay başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Bakay, oğlu ve eşi tarafından kendi aracıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bakay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İsen ise olay sonrası jandarmaya giderek suç aletiyle birlikte teslim olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

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