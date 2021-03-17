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Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ramazan Ece (52), aralarında husumet bulunan O.Y., tarafından oto yıkama dükkanında tabancayla başından vurarak öldürüldü.
Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokak üzerinde meydana geldi. Ramazan Ece, oto yıkama dükkanında çalıştığı sırada içeri giren ve aralarında husumut buluhnduğu öğrenilen O.Y., tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Ramazan Ece başından vuruldu. Ece kanlar içerisinde yığılırken, O.Y. ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ece, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ece, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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