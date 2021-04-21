  • BIST 1.330
  • Altın 472,151
  • Dolar 8,1805
  • Euro 9,8402
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 12 °C
»

Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde , husumetli olduğu Birol Akkaya'nın otomobilini demirle parçalamaya çalışan U.O., çevredekilerin polise haber vermesiyle kaçtı.
Husumetli olduğu kişinin aracını parçalamaya çalıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin park halinde bulunan otomobile demirle zarar verdiğini görenler polise haber verdi. Birol Akkaya'ya ait olduğu tespit edilen otomobilin camları ve kaportasında hasar meydana gelirken şüpheli kişi kaçtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan şüphelinin U.O. olduğu tespit edildi.

U.O.'nun babası O.O. ve annesi F.O. da olay yerine geldi. Bu sırada kendisini arayan oğlu U.O. ile görüşen anne F.O., "Polisler burada. Köpekliğini yaptın yine oğlum. Bak başının çaresine. Benimle işin yok" diyerek tepki gösterdi.

U.O.'nun yakalanması için çalışma başlatılırken otomobilin sahibi Birol Akkaya'nın çalışmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:27
  • Alaşehir'de 'arazi' tartışmasında karı- kocaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı21 Nisan 2021 Çarşamba 16:26
  • Gazi polis, nakilli eliyle 6 yıl sonra ilk atışını yaptı21 Nisan 2021 Çarşamba 11:44
  • Genç kıza bakıp, kendisini tatmin eden sanığa 1 yıl 15 gün hapis21 Nisan 2021 Çarşamba 11:41
  • Edirne’de kayıp kişi için Tunca Nehri’nde arama çalışması başlatıldı20 Nisan 2021 Salı 23:13
  • Mardin'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı20 Nisan 2021 Salı 22:13
  • Şanlıurfa’da, trafikte yol kavgası: 2 ölü, 10 yaralı20 Nisan 2021 Salı 21:15
  • Beyoğlu'nda kısıtlamada gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskını19 Nisan 2021 Pazartesi 22:06
  • Seferihisar açıklarında 59 kaçak göçmen kurtarıldı19 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
  • Ankara'da silahlı, sopalı kavga19 Nisan 2021 Pazartesi 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti