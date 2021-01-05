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Husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular

Konya'nın Yunak ilçesinde, Erol Ö. ve Ersin Ö. para meselesi yüzünden husumetli oldukları Dursun T.'nin (63) evini bastı. Tabancayla Dursun T. ve 3 yakınını yaralayan 2 şüpheli yakalanıp, gözaltına aldı.
Husumetlilerinin evini basıp, 4 kişiyi vurdular

​Olay, dün akşam saatlerinde Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Ö. ve Ersin Ö., para meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edilen Dursun T.  (63) ile ilçe merkezinde karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından yaşadıkları mahalleye dönen Erol Ö. ve Ersin Ö. ruhsatsız tabancayla, Dursun T.'nin evine gidip, ateş etti. Dursun T., eşi Elife T. (64), kızı Rabia T. (23) ve akrabası Mehmet Ö. (61) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Polis, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi, kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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