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Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

ORDU’nun Fatsa ilçesinde Ayhan A. (38), evine gittiği husumetlisi Özgür A. (40) ile eşi Saliha (41) ve kızı Beyzanur A.’yı (19) bıçakla yaraladıktan sonra bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan A., aralarında husumet bulunan Özgür A.’nın evine gitti. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ayhan A., bıçakla Özgür A.’yı ve engel olmaya çalışan eşi Saliha ile kızı Beyzanur A.’yı bıçakladı. Özgür A., olaydan sonra kaçarak evden uzaklaşırken komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Saliha ve kızı Beyzanur A.’nın durumun ağır olduğu öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Şüpheli Ayhan A. ise bölgeden uzaklaştıktan sonra bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim olan Ayhan A., gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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