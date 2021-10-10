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Husumetlisini sırtından vuran şüpheli tutuklanırken, olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı

BURSA'da, bir hafta önce R.D.'nin (22) tabanca ile sırtından vurulmasıyla ilgili olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Husumetlisini sırtından vuran şüpheli tutuklanırken, olayın kamera görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 2 Ekim'de merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. R.D., sokakta yürürken alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Emrah Altunkara (32) ile karşılaştı. R.D., çıkan tartışmanın ardından koşarak uzaklaşmaya çalışırken, kendisini takip eden Emrah Altunkara tarafından tabanca ile sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.  R.D.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, Emrah Altunkara'dan koşarak kaçmaya çalışan R.D.'nin, silahla yaralandıktan sonra bir anda yere düştüğü anlar yer aldı. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Emrah Altunkara'nın dün akşam evine geldiği belirledi. eve yapılan baskınla şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Altunkara, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altunkara'nın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

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