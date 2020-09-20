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Husumetlisini vurup intihara kalkıştı, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, husumetlisi Ökkeş Enes K.'yı (22) av tüfeğiyle vurup yaralayan Murat Yardımcı (31) daha sonra tüfeği boğazına dayayıp intihara kalkıştı.
Husumetlisini vurup intihara kalkıştı, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yardımcı, daha önce aralarında husumet olan Ökkeş Enes K. ile karşılaştı. Çeşitli suçlardan kayıtları olan Yardımcı ve Ökkeş Enes K. arasında tartışma çıktı. Daha sonra Yardımcı tartıştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından yaralanan ve durumu iyi olan Ökkeş Enes K., ambulansla hastaneye götürülürken, Murat Yardımcı eve girdi ve teslim olmayacağını söyledi.

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler eve operasyon düzenleyeceği sırada Murat Yardımcı balkona çıkıp tüfeği boğazına dayayarak, "Eve girmesinler. Ben devletime silah doğrultmam. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok" dedi. Polislerin ve mahalle muhtarı Ramazan Gürbak'ın 'Silahı bırak' çağrısına olumsuz yanıt veren Yardımcı daha sonra eve girdi.

Bunun üzerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Yine evde tüfeği boğazına dayayan Yardımcı, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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