Huzur Evi’nden resim kursuna

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursu’nun (YENİMEK) resim atölyesi kursiyer Kemal Elhan’ın (61) ikinci evi oldu.

Fatma Üçer Huzur Evi sakinlerinden olan Kemal Amca, azmi, hayat enerjisi ve resme olan aşkıyla kurs merkezinin gözdelerinden biri oldu.

“İyi ki YENİMEK’e kayıt olmuşum”

Amatör olarak resim yapmaya başladığını daha sonra ise resimlerinin huzurevi yöneticileri ve öğretmenleri tarafından çok beğenildiğini dile getiren Elhan, “7 aydır huzurevinde kalıyorum. Orada amatör olarak resim yapıyordum. Yeteneğimi fark eden huzurevi öğretmenimiz ve müdürümüz beni YENİMEK kursuna yazdırmak istedi. Bu kursa yazılmamdaki en büyük etken onlardır. Hepsine teşekkür ederim. İyi ki YENİMEK’e kayıt olmuşum. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Kursta stres atıyorum, keyifleniyorum, yeni arkadaşlıklar ediniyorum. Kısacası çok güzel vakit geçiriyorum. Herkese tavsiye ederim” dedi.

“Ben burada deşarj oluyorum”

Kendisinin Koah hastası olduğunu da söyleyen Kemal Elhan, “Hastalık hayatın sonu değil” diyerek yaşamı boyunca mücadele ettiğini de anlattı.

Kemal Amca, “Hastalığımdan önce oto boyacısıydım. Emekli bile olamadan işi bırakmak zorunda kaldım. 2 senedir Koah hastasıyım. Sonra işte huzur evine yerleştim. Eşimle ayrıldık. 1 kızım var. Kader böyleymiş, yapacak bir şey yok. Mücadele etmeye hep devam ettim. Yalnızlık Allah’a mahsustur. En azından burada yalnız değilim. Benim durumumda olanlara bu tarz sosyal ve psikolojik açıdan bana iyi geldiğini düşündüğüm kursları tavsiye ediyorum. Ben burada deşarj oluyorum. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a böyle kurslar açtığı için minnettarım” diye konuştu.

