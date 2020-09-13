  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar

Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen başarılı operasyonlar sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan ve zengin florasıyla ilgi çeken Çemikare Yaylası'nda bal üretiyor.
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar

"Pervari balı" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan 17 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen balın üretimini yapanlar, ilçedeki 2 bin 47 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nda ailelerinden uzakta, doğayla iç içe karakovan balı üretimi için çalışıyor.

Yaklaşan hasatla yüzleri gülen arıcılar, yaklaşık 5 aydır huzurla mesailerini sürdürdükleri yaylada tadı ve aromasıyla hem göze hem damağa hitap eden balı üretirken kaliteden ödün vermiyor.

Üreticilerden Cemal Tomris, AA muhabirine, havaların yağışlı olduğu dönemde zorlu hava ve arazi koşullarında geldikleri yaylada huzur ve güven ortamında bal üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dededen toruna 4 kuşaktır bal üretimi yaptıklarını anlatan Tomris, "Pervari Çemikare Yaylası'nda doğayla iç içe, evimizden uzak, zahmetli ve yorucu zaman geçirdik. Arılarımızın çalışma durumunu inceliyor, bakımını yapıyoruz. Şu an fenni kovanında ürettiğimiz gelin ve çoban balımız mevcut. Balımız sıralanmaya başladı ve çok yakın zamanda petek dolacak. Peteği tamamen ören arımız bunu da endemik bitki örtüsünden topluyor." dedi.

Bazı peteklerin beyaz, bazılarının ise kahverengi olduğuna dikkati çeken Tomris, bu durumun yavru yetiştirme durumuyla ilgili olduğunu ve her 2 petek arasında kalite açısından bir fark olmadığını belirtti.

Türkiye'nin tarihi lezzeti olan karakovan balını üretmekten mutlu olduklarını aktaran Tomris, "Yaylada 5 aydır ailelerimizden uzak bal üretimi yapıyoruz. Doğanın zorluklarına rağmen yaylada arıcılık yapıyoruz. Hasat zamanını umutla bekliyoruz. Huzur ve güven ortamında bal üretmenin keyfini yaşıyoruz." diye konuştu.

"Ürettiğimiz balı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz"
Münevver Uslu da 20 yıldır arıcılık yaptığını ve Çemikare Yaylası'nda konakladıklarını dile getirdi.

Yaylada binbir çeşit bitki örtüsünün bulunduğuna dikkati çeken Uslu, şunları kaydetti:

"Burada arı daha iyi beslendiği için iyi bal yapıyor. Yaylada bizim gibi çok sayıda üretici var. Yüksek rakımlı olduğu için hava da serin. Arkadaşlarla üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz balı Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Hatta talebe yetişemiyoruz. Yakın zamanda balımızın hasadını yapıp, ailemize kavuşacağız."

Koronavirüse rağmen üretim düşmedi
Özcan Tunç da Pervari balının Türkiye'de yoğun talep gören bir bal çeşidi olduğunu belirtti.

Yüksek rekolte beklediklerini anlatan Tunç, "Balın güzelliği arıların özünü aldığı bitki örtüsünden kaynaklanıyor. Son birkaç yıldır köydeki arıcılarla bölgeye gelerek üretime yardım ediyorum. Arıcılık Pervari bölgesinde çok sayıda ailenin geçim kaynağı oldu. Devletimizin de desteğiyle üretim yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen düşmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye ağustosta ortalamaların altında yağış düştü13 Eylül 2020 Pazar 12:50
  • Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar13 Eylül 2020 Pazar 12:49
  • Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor13 Eylül 2020 Pazar 12:48
  • Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek13 Eylül 2020 Pazar 11:35
  • İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yaz aylarında 7,5 milyon yolcu uçtu13 Eylül 2020 Pazar 11:19
  • Taksi ve toplu taşıma araçlarında uyulması gereken tedbirler artırıldı13 Eylül 2020 Pazar 11:18
  • İstanbul'da 7 ton su ürününe el konuldu13 Eylül 2020 Pazar 11:08
  • Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği13 Eylül 2020 Pazar 10:45
  • 'I Kiss You Mahir', yardıma muhtaçlar için vakıf kurmayı hedefliyor13 Eylül 2020 Pazar 10:42
  • Bakan Pakdemirli: Adana-Pozantı yangını kontrol altına alınmıştır13 Eylül 2020 Pazar 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti