Huzurda gerideyiz

Türkiye 2019 Küresel Huzur Endeksi'nde üç sıra geriledi ve 163 ülke arasında 152’nci oldu.

Bu yıl 3’üncü kez yayımlanan Küresel Huzur Endeksi son beş yıldır küresel huzurda artış görünen ilk rapor oldu. Rapora göre 86 ülkenin huzur endeksinde iyileşme görülürken 76 ülkede gerileme kaydedildi. Huzur bakımından Filistin, Venezuela, Kuzey Kore ve Sudan'ın gerisinde kalan Türkiye, en az huzurlu ülke olan Afganistan'ın ardından 11’inci sırada yer aldı. Türkiye 3.015 endeks puanıyla Sudan ile Pakistan'ın arasında bulunuyor.

ABD 4 SIRA GERİLEDİ

'Avrupa bölgesi' kategorisinde yer alan Türkiye, 36 Avrupa ülkesi içerisinde sonuncu sırada yer aldı. Bölge sıralamasında Türkiye'yi Bosna-Hersek ve Kosova takip ediyor. En huzurlu ülke bir kez daha İzlanda olurken ABD 4 sıra gerileyerek 128’inci, 2 sıra yükselen Çin 110’uncu ve 1 sıra gerileyen Rusya 154’üncü sırada yer aldı. 4 sıra gerileyen Almanya 22’nci, 5 sıra yükselen İngiltere 45’inci ve 2 sıra gerileyen Fransa ise 60’ıncı sırada yer buldu.

İZLANDA YİNE BİRİNCİ

2008'den bu yana dünyanın en huzurlu ülkesi olan İzlanda bu yıl da birinciliğini koruyor. İzlanda'yı Yeni Zelanda, Avusturya, Portekiz ve Danimarka izliyor. Yaşanan terör saldırılarına rağmen Yeni Zelanda'nın da huzur endeksinde puanı yükselmeye devam etmesi dikkat çekti. Endeks puanı artan Yeni Zelanda'nın sıralamadaki yeri ise değişmedi.

SURİYE DEĞİL AFGANİSTAN

En az huzurun olduğu ülke olarak son yıllarda yer eden Suriye'nin yerini ise bu yıl Afganistan aldı. Suriye ikinci sıraya düşerken onu Güney Sudan, Yemen ve Irak takip etti. Küresel düzeyde huzur ortalamasını düşüren en büyük nedenin Ortadoğu'daki çatışma ve gerilim ortamı olduğu raporda not düşüldü.

YEMEN, SUDAN VE PAKİSTAN

Huzurun en önemli parçası olan güvenli hissetme noktasında vatandaşların kendilerini en güvenli hissettikleri ülkeler sırasıyla İzlanda, Singapur, Norveç, İsviçre ve Japonya oldu. İnsanların kendini en az güvende hissettiği ülkeler ise sırayla Suriye, Afganistan, Yemen, Güney Sudan ve Pakistan oldu.

İRAN VE BREZİLYA DA VAR

Bir önceki yıla göre huzur endeksinde en fazla ilerleme gösteren ülkeler sırasıyla Ukrayna, Sudan, Mısır, Kuzey Makedonya ve Ruanda olurken en fazla gerileme yaşayanlar sırasıyla Nikaragua, Burkina Faso, Zimbabve, İran ve Brezilya oldu.

Küresel Huzur Endeksi ise şu verileri baz alıyor;

İyi işleyen bir hükümet

Kaynakların adil bölüşümü

Güvenilir ekonomi ve ticaret ortamı

Yolsuzluk seviyesi

İnsan sermayesi ve kalitesi Farklı kesimlerin birbirlerine olan toleransları ve haklarının kabulü

Komşu ülkeler ile ilişkiler

Basın, ifade ve iletişim özgürlüğü

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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