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Huzurevinde 60 Yaşlıya Diş Taraması Yapıldı

Diş hekimleri tarafından huzurevindeki yaşlılara yönelik gerçekleştirilen ağız ve diş taraması neticesinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tedavi edilmesi gereken yaşlılara randevular alınarak tedavi süreçleri başlatıldı.
Huzurevinde 60 Yaşlıya Diş Taraması Yapıldı

 Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde bulunan 60 yaşlı için diş bakım ve tedavi uygulaması yaptıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizdeki ana ve babalarımızın sağlığını korumak ve onlara konforlu bir yaşam sunmak için her türlü hizmeti veriyoruz. Onlar için yaptığımız her bir hizmetin karşılığında da Rabbim belediyemizi bereketlendiriyor.” dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, gerek pandemi döneminde gerekse pandemi sonrasında yaşlıların sağlığını korumak için huzurevinde birçok sağlık taraması yaptıklarını ve bu sayede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, “Dünyanın birçok yerinde huzurevlerinde alınamayan önlemler nedeniyle birçok yaşlı hayatını kaybetti. Ama biz Keçiören Belediyesi olarak hızlı davrandık, diğer kurumlarımızdan da hızlı davrandık ve tedbirlerimizi aldık. Çok şükür, herhangi bir yaşlımızda vaka görülmedi.

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Yaşlılarımız aşılarını düzenli bir şekilde oldular. Şimdi de daha konforlu bir yaşam için ağız ve diş sağlığı anlamında tedavilerini sürdürüyoruz. Rabbim burada bulunan asırlık çınarlarımızı başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı. 

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