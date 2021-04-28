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Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde pandemi ile mücadele kapsamında ikinci doz aşıları tamamlanan yaşlılara yönelik tedbirler devam ediyor. 
Huzurevi’nde ikinci doz aşıları tamam

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Salgın başlar başlamaz huzurevimizde sosyal izolasyon tedbirlerimizi ivedilikle aldık. Yaşlılarımızın toplu olarak yemek yeme sistemine son vererek yemeklerini odalarına servis ettik. İkinci doz aşıları tamamlanan yaşlılarımızı her ihtimale karşı tedbir altında tutmaya devam ediyoruz. Onların sağlığını korumak bizim için bir vebaldir.” dedi. 

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YAŞLILARIN İHTİYACI EKSİKSİZ KARŞILANIYOR
Keçiören Belediyesi huzurevinde bulunan yaşlıların ikinci doz aşıları tamamlanmış olsa da pandemiyle mücadele kapsamında buradaki tedbirlere devam ediliyor. Keçiören Belediyesi ve Halk Sağlığı Koordinasyon Merkezi iş birliğinde yaşlılar ve burada çalışan personeller rutin olarak testlerden geçiriliyor. Yaşlıların alışveriş ihtiyaçları ise yine personeller tarafından karşılanıyor. Dışarıdan getirilen ürünler dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yaşlılara teslim edilirken personel haricinde huzurevine ziyaretçi alımı da yapılmıyor.

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“AŞILAMA YAYGINLAŞTIKÇA NORMALLEŞME HIZLANACAK”
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok huzurevindeki yaşlıların güven içinde olduklarını ve pandemiyle mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayarak, “Aşı, pandemiyle mücadelede en önemli silahımız. Aşı yapılmış olsa da taşıyıcı olma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Ülkemizde aşılamanın risk grubunda olan yaşlılarımızla başlamış olması ve şuanda Türkiye’de 20 milyona yakın insanımızın aşılanmış olması normalleşme sürecinin hızlanacağı anlamına geliyor. Tam kapanma ile birlikte de vaka ve ölüm sayılarında büyük bir düşüş yaşanacaktır. Biz de Keçiören Belediyesi olarak başta huzurevimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza destek vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı. 

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