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Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı

Ankara Ümitköy Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri arkadaşlarının teşvikiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli kitapta topladı.
Huzurevinde yazdığı şiirleri 82 yaşında kitaplaştırdı

Ümitköy Huzurevi'nde yaşayan 82 yaşındaki Sultan Demirtaş, çocukluğundan beri zihninde tasarladığı şiirleri huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli kitapla yazıya döktü.

İki evlilik yapan ancak hiç evlat sahibi olamayan Demirtaş, ikinci eşinin üç çocuğuna annelik yaptı ve 1994'te eşi ile annesini art arda kaybettikten sonra hem psikolojik rahatsızlıklar hem de çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Demirtaş, bir süre Ankara'daki evinde yalnız yaşadıktan sonra üvey kızının yanına taşındı ve 2006'da Ümitköy Huzurevi'ne yerleşti.

İlk aylarda huzurevine alışmakta güçlük çeken Demirtaş, daha sonra kendine ait odasında mutlu bir yaşam kurdu ve biriktirdiği aylıklarıyla 2 kez hacca, 8 kez umreye gitti.

Bu süreçte küçüklüğünden beri zihninde biriktirdiği şiirleri, huzurevindeki arkadaşlarının desteğiyle "Sultan Demirtaş'ın Yüreğinden Seslenişler" isimli bir kitaba dönüştüren Demirtaş, odasında bir yandan şiir yazıyor bir yandan da öksüz çocuklar için kıyafet örüyor.

"Kendime mutlu bir dünya kurdum"

Demirtaş, huzurevinde gençliğinde bulamadığı huzuru bulduğunu belirterek, "Huzurevine ilk geldiğimde üzüntüden ellerim sararmıştı, zamanla buraya alıştım ve burada umduğundan daha mutlu oldum, kendime mutlu bir dünya kurdum." dedi.

Uzunca bir süre yalnızlık hissiyle yaşadığını aktaran Demirtaş, "Gençliğimde gün ne yandan doğdu ne yandan battı bilmedim. Şimdi burada kendime ait bir dünyam var. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyorum. Öksüz çocuklar için yelek örüyorum. Onların kimseleri yok. Onları sarmalasın, üşütmesin diye bol bol örüyorum. Ellerim tutar gözlerim görürse, ömrümün sonuna kadar örmeye devam edeceğim." diye konuştu. 

"Mutlu olmanın yaşı yoktur"

Hobileri ve meşgaleleri sayesinde günden güne daha iyi hissettiğini vurgulayan Demirtaş, ilerleyen yaşına rağmen mutlu, güzel bir hayatı olduğunu söyledi. Demirtaş, diğer yaşlılara da hayatla barışık olmaları tavsiyesinde bulundu.

Demirtaş, "Hayattan zevk almaya çalışıyorum. Mutlu olmanın yaşı yoktur. Bacaklarım bazen ağrıyor, birçok hastalığım da var ama ben böyle de mutluyum. Yaşlılık kötü bir şey değil, yaşlılığınız ile barışık olun. İnsanları, kuşları, böcekleri, kısacası yaşamayı sevin. Bugünden yarına çıktığınıza sevinin. Yaşamak çok güzel, hayata sıkı sıkı sarılın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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