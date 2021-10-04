Huzurevindeki yaşlılar okuma yazma eğitimlerine başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren huzurevinde okuma yazma bilmeyen 8 yaşlı için eğitim başlatıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan eğitimlerle yaşlılar hem eğitim görüyor hem de hayat boyu öğrenmeye dikkat çekiliyor.

Keçiören Belediyesi tarafından 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde kararlaştırılan eğitim çalışmaları neticesinde huzurevinde bulunan 8 yaşlı için okuma yazma eğitimleri başladı.

Huzurevinde okuma yazma bilmeyen yaşlılar için başlatılan eğitim programı için ilk adımın 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde atıldığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Huzurevimizde başlattığımız eğitim programı için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle işbirliğimizin ilk adımını gerçekleştirdik. Okuma yazma bilmeyen ana ve babalarımız için huzurevimizde eğitim programı başlatacağız. Bu çalışmamızın tüm Türkiye’ye örnek olmasını bekliyoruz.” dedi.

Programda yaşlılarla yakından ilgilenen öğretmenler ise onların gösterdikleri azimden oldukça mutlu olduklarını kaydettiler.