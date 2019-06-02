Huzurevine davet

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, bayramda gözleri kapıda olacak huzurevi sakinlerinin yalnız bırakılmaması çağrısında bulunarak, “Bir ziyaret onların bir ay boyunca yüzlerini güldürebiliyor” dedi.

Dünya Yaşlılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Çınar, günümüzde yaşlı nüfusun çoğalması, demans ve alzheimer gibi hastalıkların çok sık görülmesinden dolayı huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine ihtiyacın arttığını kaydetti. Özellikle bu iki hastalığın bakımının zorluğuna değinen Çınar, “eskiden herkes ‘annemi, babamı huzurevine yerleştirmek istemiyorum’ derdi. Ama şimdi bu hastalıklar çok arttı. İnsanlar evlerinde hastalarına yeterince bakamadıkları için huzurevlerine aynı zamanda bakım evi de olan merkezlere yatırmak zorunda kalıyor” dedi.

DÜNYANIN SORUNU YAŞLILIK

Çınar, son dönemde yaşlı sayısı çok arttığından dolayı huzurevleri ağzına kadar dolu vaziyete geldiğini açıkladı. Devlet ve özel huzurevi ile hasta bakım merkezlerine günümüzde ciddi bir talebin olduğunu belirten Çınar, “Bu sadece Ankara’nın, Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu” dedi. Yaşam sürelerinin artması, doğum oranlarının azalması ve hastalıkların çoğalmasından dolayı huzurevi ve bakım merkezlerine talebin arttığını kaydeden Çınar, “Önceden Türkiye’de çok az huzurevi vardı, devletin huzurevleri dolmaya başlayınca özel huzurevleri açıldı, özel huzurevleri dolmaya başlayınca da sağlık turizmi ile ilgili dünyada birçok bakım merkezleri açıldı” diye konuştu.

HUZUREVLERİNDE KALANLARIN YAŞ ORANLARI DÜŞTÜ

Ankara’da şu an 20’ye yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezinin olduğunu, bu sayının önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacağını belirten Çınar, “Önceden huzurevlerinde 65 yaş ve üstü insanlar kalıyordu. Şimdi 30’lu, 40’lı yaşlarda yatağa bağımlı demans, alzheimer hastaları var. Bunlar özel bir belge aldığı zaman huzurevlerinde kalabiliyorlar. Huzurevleri artık 65 yaş ve üzerinin kaldığı yerler olarak düşünülmemesi lazım” şeklinde konuştu.

ARTIK İHTİYAÇ OLDU

Kendi ismini taşıyan özel bir yaşlı bakım merkezinin işletmeciliğini yapan Umut Çınar, “Günümüzde yüzlerce huzurevi yapılmakta 2020 ile 2023 arasında ise binin üstünde huzurevi bu bölgelerde açılacak. Çok ciddi rakamlar. Çünkü bu merkezler çok büyük ihtiyaç. Hiç kimse annesini babasını huzurevine yatırmak istemez ama düşünebiliyor musunuz apartman katında oturuyorsunuz, anneniz babanız Alzheimer olmuş gece 2'de 3'de bağırıyor çağırıyor, herkes şikâyetçi oluyor. Bundan dolayı ihtiyaç meselesi oluyor. Bu merkezlerde çok iyi bakılıyor, her türlü eksiği uzman ekiplerce gideriliyor. 24 saat bakıcısı hazırda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

ZİYARET DAVETİ

Bayramda herkesi, huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine davet eden Umut Çınar, “Bayram günü gözleri kapıda olan huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerindeki vatandaşlarımızı ziyaret etmeyi unutmayalım. Çünkü oradaki yaşlarımızın hepsi biz onlara ‘genç büyükler’ diyoruz hepsi ziyaretinizi bekliyor. Bayramlarda bol bol ziyaret edelim, onları bu güzel günlerde sevindirelim. Bir ziyaret onların bir ay boyunca yüzlerini güldürebiliyor. Çünkü bazılarının çocukları yok hayatlarında çalışırken hiç çocuk yapmamış ya da çeşitli nedenlerden dolayı yakını gelmiyor. Onların çocukları bizleriz” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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