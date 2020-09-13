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Huzurevine organik yiyecekler

Keçiören Belediyesi, belediyeye bağlı hizmet veren huzurevindeki yaşlıların sağlıklı gıda tüketmesi için huzurevi personellerinden oluşan “Kışlık Yiyecek Grubu” kurdu.
Huzurevine organik yiyecekler

Keçiören Belediye Balkanı Turgut Altınok, “Yaşlılarımızın sağlığını korumak için dışarıdan gıda almak yerine kışlık turşu, kurutmalık, konserve, erişte ve mantımızı kendimiz ürettik. Ana ve babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor.” dedi.

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YAŞLILARIN SAĞLIĞI ORGANİK GIDAYLA KORUNUYOR
Başkan Turgut Altınok tarafından verilen talimatla çalışmalarına başlayan Kışlık Yiyecek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen 65 yaş üstü huzurevi sakinlerinin sağlığını korumak için seferber oldu. Bu kapsamda grup, yaşlıların kışın sağlıklı gıda tüketebilmesi için belediyeye ait organik bostandan kışlık turşu ve kurutmalıklarla birlikte konserve, erişte ve mantı üretimine başladı.

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“SEVAP MERKEZ BANKASI”
Huzurevini her fırsatta “Sevap Merkez Bankası” olarak tanımlayan Başkan Turgut Altınok ise yaşlılara sahip çıkmanın önemine dikkati çekerken, onlara yönelik her türlü hizmeti gönülden desteklediklerini belirtti.

“ANNE VE BABANIN RIZASINI ALMAYANIN İKİ DÜNYASI PERİŞANDIR”
Altınok, Türk toplumunun temelinde yaşlıya yönelik sevgi ve hürmetin bulunduğunu da kaydederek şunları söyledi:
“Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) , ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Anne ve babanın rızasını, gönlünü almayanın iki dünyası perişandır. Biz de yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve isteyerek hizmet veriyoruz. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur.”
 

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